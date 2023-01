Shakira y el productor argentino Bizarrap en menos de 24 horas han logrado obtener 66 millones de reproducciones en Youtube con su nueva canción. La cual se ha convertido en el mejor estreno latino de la historia de esta plataforma, pues el tema alcanzó un millón de reproducciones a los 8 minutos de haberse estrenado.

Esta nueva canción ha sorprendido a los seguidores de la barranquillera ya que en su letra tiene varias indirectas para su ex pareja Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Este sencillo se ha vuelto tendencia en redes sociales y los internautas han creado diferentes memes y opiniones sobre esta situación.



Sin embargo, hay un video en particular que generó impactó en YouTube, pues a pesar de que la sección número 53 de Bizarrap se estrenó hace un día, ya cuenta con una parodia muy parecida al video original.



El clip es interpretado por la actriz Eva Ortega y se puede ver que la mujer está en un estudio de grabación con un atuendo muy similar al de la colombiana. Esta canción tiene indirectas más fuertes y también van dirigidas hacía la polémica pareja.



"Mi amor, se acabó el rencor, pero tu novia es baja como un tapón. Es la hora de la compasión, aunque si ves a mi suegra, que se coma un mojón. Oye, Geri, voy de buenas. Creo que alguien te pinchó las ruedas", se escucha en la canción.

En el coro la mujer de la parodia asegura que una loba como Shakira no se toma esta situación a la ligera y utiliza un muñeco vudú para vengarse de todos los males que le hizo su ex pareja.



"Una loba como yo hace bueno a Tebas. Una loba como yo usa un muñeco de vudú. Te voy a hacer vudú. Hay que estar en contacto. Me acercaré y con tu carita haré kung-fu", se escucha en el coro.



Hasta el momento, este video también ha sido todo un éxito y ha acumulado más de 44 mil reproducciones y cientos de comentarios los cuales destacan la rapidez de la mujer para crear la parodia.



“Que poco han tardado en hacer una parodia. Que grandes que sois Polonia”, “Me preguntó si conocían la letra antes de la publicación del vídeo. Han hecho un tiempo récord”, “Casi mejor que la original”, “Genial por la rapidez, es impresionante. Sin embargo, creo que la semana que viene, con más tiempo de preparación, hubiese quedado una parodia muchísimo más redonda. Aun así, se valora un esfuerzo tan grande para tener algo así en menos de un día”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

