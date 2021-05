¿Tiene el deber un famoso, o cualquiera, de hablar sobre el paro?

Durante los días de protestas que ha vivido el país, una de las críticas más grandes por parte de los manifestantes, en redes sociales, ha sido en contra de los artistas nacionales que consideran han guardado silencio frente a la actualidad nacional.

La discusión no se trata de que las celebridades se pronuncien por su calidad de ‘famosos’, sino porque a través de sus plataformas los mensajes tienen mayor difusión y, así, se podría dar a conocer al mundo la situación actual, aseguran los internautas.

Desde el 28 de abril los colombianos salieron a marchar. Foto: Milton Díaz EL TIEMPO

A juicio de los internautas, mientras personalidades como los ‘influencers’ JuanDa y La Liendra han compartido sus puntos de vista incansablemente, otras, como la cantante colombiana Shakira, lo han hecho después de haber sido señaladas en redes sociales.

Los cantantes ‘de talla internacional’ que se han pronunciado

A propósito, la cantante barranquillera publicó en sus redes sociales una imagen con la descripción: “las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros”.

Esto, a raíz de que decenas de personas perdieron la vida en medio de las protestas, como el joven Santiago Andrés Murillo, quien murió por un “proyectil de arma de fuego”, disparado presuntamente por un oficial de policía, según le confirmó la Clínica Nuestra a EL TIEMPO.



La ONU y la Fundación Internacional de Derechos Humanos son algunas de las organizaciones que expresaron su preocupación ante el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas.

#Colombia🇨🇴 Observamos con enorme preocupación el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, los arrestos arbitrarios y los obstáculos a la labor de Prensa y Derechos Humanos. (Dra. Sook-hwa Noh 노숙화, miembro de la Fundación Internacional de Derechos Humanos) pic.twitter.com/7YFGdS7q1i — Fundación Internacional de Derechos Humanos (@Declaracion) May 4, 2021

Por su parte, Juanes hizo un llamado al presidente Iván Duque para que “se conecte con el pueblo” y el 4 de mayo, luego de una noche de horror en todo el territorio colombiano, también se pronunció.

Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos. — Juanes (@juanes) May 4, 2021

Los deberes de los ciudadanos

Lo que atañe a esta discusión, puntualmente, es la manera en que los famosos deberían usar sus plataformas para opinar frente a ciertos temas.



Ojo: no se trata de que se pronuncien frente al paro nacional porque sí, sino de hacerlo con responsabilidad.

Cristian Rojas, director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana, manifestó a EL TIEMPO que: “es importante aclarar que los famosos tienen un ‘deber’ de pronunciarse como ciudadanos, no como famosos”.



Partiendo de eso, también afirmó que dentro de un sistema democrático los ciudadanos están llamados a participar del discurso público, pero no de manera obligatoria.



“Por eso no tenemos voto obligatorio, porque entendemos que dentro de las libertades que la democracia reconoce puede asumirse la posición de no participar, que no siempre significa indiferencia, sino perplejidad o la aceptación de que no entendemos el fenómeno o tenemos dudas como para dar una opinión”, añadió.



Así mismo, cada país en su carta magna consagra los deberes de sus ciudadanos, pero en cuanto a la difusión de la información hay una salvedad y es que, las celebridades al tener una capacidad de difusión mayor, también pueden generar un daño más grande.



Como dijo Cindy Espitia, abogada y comunicadora social y periodista, a este medio: “su deber de veracidad y de diligencia en la verificación de la información se ve reforzado”. Lo anterior, para no incurrir en discursos prohibidos o de incitación al odio.

Derechos implicados en esta conversación

Si bien es cierto que todos los individuos tienen deberes en la sociedad, para abordar con mayor precisión la controversia desatada, es preciso explicar que del otro lado están los derechos: garantías o libertades de las que gozan las personas.



Cindy Espitia explica que la libertad de expresión es uno de los derechos que más cobran importancia en estas circunstancias.



En Colombia, está consagrada en el Artículo 20 de la Constitución, el cual establece que toda persona tiene “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”. En ese sentido, vale la pena considerar que cuando una persona se expresa lo hace desde su subjetividad.

Tanto la libertad de expresión como la manifestación pacífica son derechos fundamentales. Foto: iStock

Según la abogada, el ejercicio de este derecho debe ser protegido de toda injerencia, puesto que “podría ser una vulneración a la libertad de expresión toda imposición que se haga a una persona para emitir un mensaje”.



Por otro lado, el Artículo 37 de la Constitución Política manifiesta que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.



De ahí, que se exija el respeto a las movilizaciones lideradas por el Comité del Paro y diversos grupos estudiantiles o gremios, que buscan una respuesta por parte del Gobierno a sus peticiones.



Espitia, también hace hincapié en que hay que “reconocer la importancia de la protesta como un mecanismo para amplificar voces y luchas históricamente silenciadas”.

El papel de los famosos en el discurso público

Ahora, la controversia surge por la condición de ‘famosos’ de algunas personas, dependiendo del alcance que tengan y este puede ser determinado por su número de seguidores.



Sin embargo, aquí también hay que aclarar que una celebridad puede ser un funcionario público, que goza de visibilidad por su cargo, como una persona que ha adquirido reconocimiento por la experticia en su carrera.



De hecho, en otros casos, la fama llega ‘de la nada’ tras protagonizar algún hecho muy comentado.



Teniendo esto en cuenta, la capacidad de difusión de los famosos es directamente proporcional a su responsabilidad.



Siendo así, y en concordancia con las declaraciones de Cindy Espitia: “el llamado es a promover y respetar tanto a quien legítimamente ha elegido un medio no público (refiriéndose a las redes sociales) para pronunciarse frente a un tema o quien ha decidido no difundir un contenido, como también debe ser respetado el derecho del ciudadano que hace una exigencia a otro”.

En el Día del Trabajo las personas siguieron protestando en el Centro de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Así mismo, este tipo de debates también crean la oportunidad de reflexionar sobre el papel que las redes sociales tienen en el siglo XXI.



No solo permiten un acceso a la información en tiempo real, sino que incluyen a cualquier persona en la conversación, ampliando puntos de vista y facilitando el ejercicio de contrastar fuentes. Todo, a través de un lenguaje que raya con lo coloquial y de fácil comprensión.

La Liendra explicó en 7 minutos lo que muchos liberales/libertarios hemos tratado de explicar en twitter.



Tuvo más engagement y fue menos técnico y más claro.



La Liendra 1 - Liberales/libertarios 0 — Andres Zapata (@Anfezabu) May 3, 2021

Entonces, se puede concluir que aunque es importante la participación de todos los sectores en el discurso público, no es correcto obligar a alguien a pronunciarse sobre un tema contra su voluntad.



De acuerdo al punto de vista del politólogo Cristian Rojas: “a veces la responsabilidad puede manifestarse como un no posicionamiento frente a situaciones como la que vive actualmente el país y eso es aceptable”.

