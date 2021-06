Paro: Mario Hernández sigue pidiendo declaraciones de renta de líderes

Investigaciones de medios como ‘La Silla Vacía’ arrojaron que la información que publicó Mario Hernández sobre unos altísimos ingresos salariales de los líderes de agrupaciones adscritas al Comité Nacional de Paro es falsa.



De igual manera, tanto Fecode como la CUT negaron estas cifras de forma contundente a través de Twitter.



Aún así, el empresario aseguró mantenerse en su postura hasta que no vea su declaración de renta.





El pasado domingo 30 de mayo Hernández se volvió tendencia en redes sociales.



Esto sucedió debido a que publicó una fotografía en su cuenta personal de Twitter en la que se aseguraba que, supuestamente, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) recibe 32’876.580 mensuales, mientras que el presidente del sindicato de maestros (Fecode) tiene un ingreso de 36’250.000 al mes.



Las agremiaciones respondieron por Twitter Foto: Abel Cárdenas EL TIEMPO y Twitter: @fecode y @fabioariascut

Dicha información fue verificada por investigaciones puntuales sobre cuánto puede llegar a ser el salario de un funcionario público que se desempeñe en los cargos de los dos representantes nombrados.



Aunque las investigaciones arrojaron que las cifras eran falsas, el empresario le dijo a la periodista Vicky Dávila que “nosotros los empresarios tenemos nuestras declaraciones de renta. Ahí las pueden ver. No tenemos nada que esconder. No sé por qué se molestan. Que declaren sus ingresos. ¿Qué tiene? Nada”.



Así las cosas, Hernández dijo que invitaba a los líderes de las agremiaciones a que hagan públicas sus declaraciones de renta, pues se demostrarían en cifras reales cuánto dinero ganan mensualmente.



También se refirió a las verificaciones de los datos que publicó. Ante ello aseguró que “yo no les creo que sea falso hasta que muestren sus declaraciones de renta como nos toca a todos. A ver si están pagando impuestos y cuánto pagan. (...) Todos tenemos que pagar impuestos, ¿qué hacemos con ese déficit?”.



En la misma entrevista se refirió a sus percepciones sobre la crisis en la que está sumergida Colombia, tanto económica como socialmente.



“Andrés Pastrana decía que hay que unirnos todos a un solo candidato y a ver cómo reinventamos el país, yo creo que esta es una gran oportunidad para realmente pensar y construir”, comentó.



Yo ando muy preocupado con la situación del país. FACEBOOK

TWITTER

También aseguró que está convencido de que la unión de esfuerzos a favor de construir un mejor país sería una respuesta positiva para el cambio.



“Yo ando muy preocupado con la situación del país, el consumo es muy bajito, los esfuerzos que hacemos, no hay materias primas, no hay nada y entonces todos ‘pendejiando’, haciendo lo que estamos haciendo. No señores, miremos, respetemos la democracia, la institucionalidad, trabajemos todos para el mismo lado, no cada uno jalando por su lado. Esa es mi manera de pensar”, puntualizó.



Por el momento ninguno de los dos líderes se ha pronunciado directamente sobre las nuevas peticiones del empresario.



