En una reciente entrevista, Paris Hilton habló con la revista ‘Glamour’ y contó detalles reveladores de su vida, sobre su oscuro pasado y todo lo que vivió con tan solo 15 años.



La socialité habló sobre el abuso que sufrió durante dos años en varias escuelas para adolescentes con problemas, como Provo Canyon School en Utah, donde soportó difíciles situaciones que recuerda con mucho dolor.



En medio de la entrevista con la directora de entretenimiento Emily Maddick, Hilton habló sobre dos incidentes de abuso que enfrentó a sus 15 años, situaciones que ella misma asegura que nunca le contó a nadie.

La empresaria relató que cuando ella era tan solo una niña, su maestro la manipuló, la llamaba constantemente por teléfono y coqueteaba con ella, tratándola como una mujer madura.



Como si eso no fuera lo suficiente, una noche se la llevó de su casa y la subió a su automóvil antes de que llegaran sus padres. En el transcurso del camino su profesor entró en pánico y empezó a conducir por Bel Air a 100 millas por hora. "Íbamos muy rápido, recuerdo estar muy asustada" dijo Hilton.



Pero la noche terminó muy extraña para la modelo, quien dice que en ese momento su maestro estaba muy nervioso y la regresó a casa de sus padres.

“Hasta el día de hoy no he hablado de eso con mi familia. Nunca se lo he dicho a nadie. No sé qué fue, me sentí muy avergonzada por toda la situación. Realmente fue una experiencia que quedó grabada de manera extraña en mi mente”, contó París.



Después de eso, la socialité fue enviada a vivir con su abuela materna en Palm Springs. Ella regresaba todos los fines de semana a Los Ángeles para ver a sus amigos y pasar el rato en el Century City.

Le dice a la revista ‘Glamour’: “Eso era lo que más nos gustaba hacer, ir a pasear al centro comercial. Recuerdo que siempre había muchachos mayores dando vueltas por las tiendas. Hablábamos con ellos y les dábamos nuestro número”.



Asimismo, un día contó que la invitaron a ella y a sus amigas a una casa. Recuerda en una ocasión a un chico que se le acercó y le ofreció beber vino de bayas. “No bebí nada en ese entonces, pero luego tomé quizás uno o dos sorbos, inmediatamente comencé a sentirme mareada. No se que paso ahi”.

Paris le cuenta a la editora en jefe Emily que se despertó muy tarde y descubrió que sus amigas se habían ido. Ella en ese momento sabía que algo malo había pasado. “Lo recordé. Tengo visiones de él encima de mi, tapándome la boca diciendo “Estás soñando, estás soñando' y susurrándome eso al oído".

Es en ese momento Paris Hilton de tan solo 15 años había tenido su primera experiencia sexual, para ella una muy vergonzosa de contar. Después de eso los problemas no pararon y con tan solo 16 años fue encerrada en un internado.



Los padres de París debido a los comportamientos que estaba teniendo su hija, la enviaron a una serie de costosos programas de modificación de comportamiento. Ellos esperaban que estas instituciones ayudaran a su descarriada hija.

Entre los muchos horrores que soportó Paris en Provo Canyon School, cuenta que en esas instituciones abusaron de ella, la alimentaban con drogas, la confinaban y la obligaban a hacerse exámenes ginecológicos en las noches.

“Esto era algo que había bloqueado de mi memoria. Pero después de escuchar las historias de otros sobrevivientes, comencé a tener flashbacks. Recuerdo a altas horas de la noche ver llegar a los miembros del personal. Ellos entraban al cuarto de las niñas y se las llevaban a la sala. Literalmente se escuchaba como gritaban y lloraban”, contó a la revista ‘Glamour’.

Al finalizar la entrevista Paris Hilton entre lágrimas y al recordar su pasado oscuro, termina de manera emotiva diciendo: “Lo siento, me emociono al pensar eso. Yo solo era una niña. Me robaron la infancia y es desgarrador que todavía le suceda a tantos niños”.

