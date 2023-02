Hace algunas semanas, Paris Hilton dejó sorprendidos a muchos internautas luego de que se conociera una imagen de su bebé.



Hilton y su esposo, Carter Reum, intentaron quedar embarazados con el proceso de fecundación in vitro, un consejo que recibió por parte de su amiga Kim Kardashian, de acuerdo a lo dicho en su podcast 'This is Paris'.

Recientemente, Hilton publicó una fotografía en sus redes sociales para dar la noticia de su inicio maternal. En la imagen se puede apreciar la pequeña mano de su hijo agarrada a la suya, por lo que sus seguidores se mostraron completamente emocionados al saber que al fin se había convertido en madre.



“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos tan emocionados de comenzar nuestra familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, expresó la empresaria en un comunicado recopilado por la revista ‘People’.



Ahora, hace pocas horas, la modelo y empresaria publicó las primeras fotos donde muestra el rostro de Phoenix, su primer hijo.

La publicación dice "Baby Phoenix. Our whole entire world", lo que traduce: "Bebè Phoenix. Nuestro mundo estero"



Hasta ahora, la publicación tiene más de 2 millones de 'likes', cifra que va aumentando rápidamente y celebridades como Demi Lovato o Lele Pons ya han comentado.

