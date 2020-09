Nadie sabía realmente quién es Paris Hilton, hasta ahora

“Siento que todo el mundo cree conocerme… Pero nadie sabe realmente quién soy... A veces ni siquiera yo misma lo sé”. Son las palabras de Paris Hilton, en el tráiler del documental sobre su vida, 'This is Paris', que salió el pasado 14 de septiembre en YouTube.



La celebridad más famosa de la “dinastía Hilton” se ha sincerado sobre su infancia y adolescencia, y desvelado cómo se siente en ocasiones: “estoy tan acostumbrada a interpretar a un personaje y que me guste, que me cuesta ser ‘normal’ ”, dijo en un adelanto exclusivo para 'People'.

Y es que a raíz de este lanzamiento, Paris Hilton ha hablado en profundidad de su pasado con esta revista, desvelando trágicos sucesos que han marcado su vida y confesando incluso haber sido víctima de abusos y traumas: “todavía tengo pesadillas”, admitió.



Trauma escolar

Hija primogénita de Kathy y Henry Hilton, y bisnieta de Conrad Hilton (fundador de Hilton Hotels & Resort), Paris Hilton nació en Nueva York el 17 de febrero de 1981. Por sus venas corre sangre italiana, alemana, noruega, inglesa e irlandesa. Tiene tres hermanos menores: Nicholai Olivia ‘Nicky’ Hilton, Barron Nicholas Hilton II y Conrad Hughes Hilton II.



A pesar de la más que acomodada situación económica de su familia, recientemente Paris Hilton ha confesado que su infancia y adolescencia fueron “traumáticas”, según desveló en el tráiler del documental, 'This Is Paris', en el cual dijo: “Durante mi infancia me sucedió algo sobre lo que nunca he hablado con nadie”.



Hilton compartió adelantos del documental con la revista 'People': “La gente asume que mi vida ha sido fácil, pero quiero mostrarle al mundo quién soy en realidad”, dijo en una entrevista con la revista. La 'celebritie' explicó entonces las tentaciones y castigos que la rodearon en su adolescencia, y las consecuencias que eso tuvo.

“Mis padres eran tan estrictos que alimentaban mis ganas de rebelarme”, comentó, y dijo que “era muy fácil escabullirse para ir a clubes y fiestas”. A raíz de todo esto, Kathy y Henry enviaron a la mayor de sus hijas a varios internados especializados en el comportamiento y el desarrollo mental. Ahí empezó esa pesadilla con la que Paris todavía sueña, y por la que “tenía ataques de pánico y lloraba a diario”.



Porque en una de estas instituciones, Provo Canyon School, Hilton confesó haber vivido “una tortura continua”. En sus propias palabras: “Tenía a personas gritándome en la cara desde que me despertaba hasta que me iba a la cama. Nos decían cosas terribles para hacernos sentir mal con nosotros mismos y nos hacían 'bullying' ”.



De hecho, Paris Hilton habló incluso de castigos y abusos físicos: “nos pegaban y estrangulaban”, relató. Y habló, igual que otros compañeros, incluso de castigos que llevaban desde ser medicados a encerrados: “querían que estuviéramos tan asustados que no pudiéramos desobedecerlos”.



Además, estaba demasiado controlada como para poder contarles a sus padres lo que pasaba, por lo que permaneció en ese infierno hasta los 18 años, cuando regresó a Nueva York y decidió callar lo ocurrido: “Me sentía demasiado agradecida por haber salido de allí que no quería ni mencionarlo”, explicó y dijo que además “estaba avergonzada como para hablar de ello”.



Años después, Hilton se ha sincerado sobre ello: “Escondí mi verdad durante demasiado tiempo, pero estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido”. Eso sí, las intenciones de Hilton con este documental no son únicamente mostrar su verdad al mundo, sino que va más allá.



“Quiero que esos lugares cierren y rindan cuentas, y quiero ser una voz para todos los niños y adultos del mundo entero que hayan padecido experiencias similares”, afirmó con contundencia, y aseguró: “Quiero que esto se acabe y haré todo lo posible para lograrlo”.



Como fuera, Paris Hilton rehizo su vida y terminó convirtiéndose en toda una estrella, aunque su fama ha estado salpicada de escándalos, incluyendo detenciones policiales por conducir ebria, fumar marihuana o estar en posesión de drogas como la cocaína.



En la actualidad, mantiene un romance con el empresario Carter Reum. Y ha afirmado que desea ser madre junto a él: “He encontrado por fin al hombre perfecto para mí, por fin, aquel con el que quiero compartir el resto de mi vida y formar una familia”, dijo en declaraciones a 'The Sunday Times', donde confesó que, aconsejada por Kim Kardashian, ha congelado sus óvulos para poder lograr este objetivo en el futuro.



Ahora podrán conocerse más detalles de todas estas dolorosas vivencias que rodean a la 'celebritie'. Y que, por fortuna, pertenecen al pasado, pues Paris afirmó sentirse “segura” con su actual novio: “No creo que estuviera preparada antes para una buena relación, pero he aprendido mucho y estoy muy agradecida de haber encontrado a mi pareja perfecta”.

NORA CIFUENTES

EFE Reportajes