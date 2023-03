Después del libro del príncipe Enrique, en el que revela secretos íntimos de su vida en el Palacio de Buckingham, el turno es para la chica dorada de Hollywood, la multimillonaria Paris Hilton. En el libro Paris: The Memoir , que salió esta semana a la venta, la heredera del imperio Hilton cuenta todos los abusos por los que pasó, la relación con su profesor pedófilo de octavo grado y que fue drogada y violada a los 15 años. En la publicación, Hilton jura que no tuvo nada que ver con el lanzamiento de su video sexual con su exnovio Rick Salomon en 2001, cuando ella tenía 19 años y él 31. Hilton, de 42 años, también revela su horrible estadía en un internado para adolescentes, donde dice haber sufrido abuso físico, sexual y psicológico.

¿Por qué Tom Cruise no estuvo en los Óscar?

Tom Cruise Foto: GETTY

Aunque se rumoró que el actor Tom Cruise había decidido no asistir a la gala de los premios Óscar, donde su cinta Top Gun: Maverick estaba nominada a mejor película del año, para no encontrarse con su exesposa y también actriz Nicole Kidman, la razón fue otra. Según sus representantes, Cruise no pudo asistir por problemas de agenda. Los motivos que han dado es que está en pleno rodaje de la nueva película de la saga Misión imposible, en Londres. Cruise tampoco acudió a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, aunque en esa ocasión dejó claro que era cuestión de principios; devolvió sus tres premios como protesta por las polémicas alrededor del certamen.



El atrevido vestido de Ciara en la Vanity Fair Oscar Party

Ciara Foto: EFE

Ciara dejó poco a la imaginación en la alfombra roja de Vanity Fair Oscar Party 2023. La cantante, de 37 años, apareció con un vestido de Dundas totalmente transparente sin nada debajo más que una tanga. Ciara mostró todos su cuerpo en un look brillante, con cristales entrecruzados, un escote pronunciado y una espalda baja que mostraba la parte superior de su tanga. El vestido lo combinó con guantes de terciopelo negro largos y tacones de Christian Louboutin y cubrió sus senos con protectores de pezones. Ciara no fue la única que mostró todo en la alfombra roja de la concurrida fiesta repleta de estrellas, también lucieron vestidos atrevidos Emily Ratajkowski, Hunter Schafer, Alessandra Ambrosio, Sabrina Carpenter y Olivia Wilde.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO