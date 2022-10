Paris Hilton es una de las celebridades más conocidas del mundo. La heredera fue la protagonista de numerosos escándalos a inicios del siglo, a raíz de sus salidas nocturnas y polémicas con otros famosos.



Ahora Paris confesó lo que se escondía detrás de sus revoltosos años de adolescencia. Mientras estudiaba en un lujoso colegio de Nueva York, la joven se integró a la fiesta neoyorquina. Por esa razón, sus padres decidieron enviarla a un centro de detención ubicado en Utah, llamado Provo Canyon.



(Siga leyendo: Tom Cruise denuncia amenazas de muerte por parte de un exempleado de producción).

El lugar era una mezcla entre un internado y un colegio. En diálogo con ‘New York Times’, Hilton reveló que en la institución fue golpeada, abusada y abandonada por los trabajadores. Los estudiantes eran sometidos a malos tratos y algunos hasta habrían sido drogados.



“Fue realmente aterrador, y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero está volviendo todo el tiempo, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual”, expresó la famosa.



París estuvo internada en el centro educativo durante once meses en 1998. La mujer asegura que aún sufre secuelas psicológicas por las torturas que vivió, como los golpes e insultos. Incluso, detalló que les realizaban exámenes cervicales a las adolescentes.



(Más: Johnny Depp reaparece con un drástico cambio de look).



“Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y decían ‘¡No!’. Simplemente dijeron: ‘Cállate. Cállate. Deja de luchar’”, relató.



Añadió que los obligaban a tomar una dosis de pastillas diarias, que afectaban el funcionamiento normal de los estudiantes. Cuando los guardias de seguridad descubrieron que no se estaba tomando las suyas, la encerraron en una habitación de aislamiento.



“Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. ... Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”, explicó Hilton.

“Me robaron mi infancia”.



Estas han sido las duras palabras de Paris Hilton al revelar que es sobreviviente de abuso sexual.



Hilton ya había hablado públicamente sobre los abusos que sufrió durante su estancia en un centro para “adolescentes problemáticos” en los años 90. pic.twitter.com/Ef6dADxEaX — AJ+Español (@ajplusespanol) October 11, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Paris Hilton y otros exalumnos lanzaron una campaña para cerrar la institución. Foto: Instagram: @parishilton

La lucha de Paris Hilton

La primera vez que la heredera admitió los abusos que había sufrido, fue en 2020. En su documental ‘This Is Paris’ contó algunos de los problemas que vivió en su adolescencia, mientras estuvo internada en Provo Canyon.



En la actualidad, Paris está liderando una iniciativa para que clausuren el lugar. La mujer estuvo en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, para contar su historia ante las autoridades. Las declaraciones de Hilton han sido sostenidas por decenas de testimonios de otros exalumnos que aseguran haber vivido lo mismo.



“Fui violada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mataron, esto todavía le está sucediendo a otros niños inocentes”, manifestó en su cuenta de Twitter.



(También: J Balvin se disfrazó y pasó desapercibido por las playas de Río de Janeiro).



En el pasado, la institución ya se ha enfrentado a todo tipo de denuncias por tortura en sus instalaciones. Hace apenas unas semanas se difundió en redes sociales, un supuesto video de un adolescente siendo golpeado por empleados del lugar.



“Los cientos de miles de niños encerrados en residencias de tratamientos necesitan nuestra ayuda. Universal Health Services, exijo que tomen medidas y cierren la escuela Provo Canyon antes del 1 de abril de 2023 (el primer Día Nacional del Abuso Infantil)”, demandó Hilton.



El internado es popular entre los padres por su fama de “reformar” adolescentes problemáticos. Tiene un precio de 300 mil dólares anuales y desde hace años está en el ojo del huracán por los comentarios de estudiantes y trabajadores. En un comunicado publicado por E! News, Provo Canyon negó las acusaciones y aseguró que: “Si bien reconocemos que hay personas a lo largo de los años que creen que el programa no les ayudó, nos alientan las muchas historias que comparten los antiguos residentes sobre cómo su estadía fue un punto de inflexión para mejorar, y en muchos casos, salvando sus vidas”.

This was a recurring experience not only for me but for other #survivors. I was violated & I am crying as I type this because no one, especially a child, should be sexually abused. My childhood was stolen from me & it kills me this is still happening to other innocent children. — ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022

Más noticias

Mujer se enamoró de ‘astronauta’ y le pagó cohete para regresar a la Tierra

Por ingresar tarjeta en la abertura equivocada, mujer dañó cajero automático

Daniela Ospina reveló que se quiere casar antes que se termine el 2022

¿Luisito Comunica se casa? La propuesta de 'ensueño' que hizo en Disney

Tendencias EL TIEMPO