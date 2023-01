Paris Hilton ha dejado sorprendidos a muchos internautas luego de que se conociera una imagen de su bebé. ¿Fue mamá? Esto es lo que se sabe de la nueva faceta de la empresaria, modelo, actriz y cantante estadounidense.

Hilton y su esposo, Carter Reum, intentaron quedar embarazados con el proceso de fecundación in vitro, un consejo que recibió por parte de su amiga Kim Kardashian, de acuerdo a lo dicho en su podcast 'This is Paris'.



Hilton y Reum se casaron el 11 de noviembre del 2021 en la antigua finca de Bel Air de su difunto abuelo, Barron Hilton. Desde entonces, ambos afirmaron sentirse seguros de su relación y enamorados el uno del otro.



Tan serio ha sido su compromiso que la pareja dejó claro que quería formar una familia: “Me encanta estar casada. Siento que por fin he encontrado a mi pareja perfecta y me siento tan segura. Por fin tengo mi hogar y estoy deseando formar una familia y tener hijos”, recalcó Hilton en el podcast ‘The Bellas’.

Un deseo cumplido: Paris Hilton es madre

La celebridad, de 41 años de edad, tuvo la oportunidad de convertirse en madre por primera vez al utilizar el método de alquiler de vientre.



Recientemente, Hilton publicó una fotografía en sus redes sociales para dar la noticia de su inicio maternal. En la imagen se puede apreciar la pequeña mano de su hijo agarrada a la suya, por lo que sus seguidores se mostraron completamente emocionados al saber que al fin se había convertido en madre.

“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos tan emocionados de comenzar nuestra familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, expresó la empresaria en un comunicado recopilado por la revista ‘People’.



Varios famosos como Kim Kardashian, Mauro Icardi, Kris Jenner, Lindsay Lohan y Dimitri Veegas comentaron la publicación de Paris Hilton para felicitarla por su bebé y mandarle los mejores deseos a ella y su familia.



Probablemente este sea el primero pero no su último hijo, ya que el matrimonio ha dejado claro en distintas entrevistas que quieren ampliar el núcleo familiar con cuatro hijos. ¿En qué momento llegará el segundo o la segunda pequeña?

