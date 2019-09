Parejas tóxicas del entretenimiento colombiano

Instagram: @fguarin13 / @andreinafiallo

Una de las separaciones más polémicas en el mundo de la farándula colombiana es la de Fredy Guarín y Andreina Fiallo. Tras 14 años de matrimonio, el futbolista se separó legalmente de su esposa en el 2016. Antes de divorciarse, intentaron retomar su relación pero el reencuentro no se logró. Luego de la separación, la relación de Fiallo, Guarín y Sara Uribe, actual pareja del futbolista, es bastante mala. Los tres se han mandado varios mensaje e indirectas por medio de las redes sociales, incluso, en una ocasión Fiallo afirmó que Guarin no era un buen padre, pues no está pendiente de sus hijos.