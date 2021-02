Parejas que no quieren tener hijos y se han vuelto virales

Es un pensamiento generalizado creer que en hogares constituidos la idea de tener hijos resulta ineludible.



Sin embargo, en la actualidad existen varias parejas para las que ser padres no es una opción e, incluso, han optado por tomar una decisión definitiva al respecto.

¿Por qué no quieren ejercer la paternidad?



Pueden existir infinidad de razones.



La más común, según la psicóloga Amparo Calandín, entrevistada para la revista ‘GQ’, es que el tema no está dentro de sus prioridades.



“Prefieren vivir otras cosas y evitar la responsabilidad y el cambio vital de tener hijos, que hace que renuncies a muchas cosas. Es más grande el coste que el beneficio que creen que pueden experimentar", dijo.

Algunas de las personas con el pensamiento lejano al estándar ‘tradicional’ han compartido su decisión en redes sociales y por eso se han vuelto virales. Despiertan aplausos. En ocasiones críticas. En fin: controversia.

Andrés y Nathalie

El 29 de enero de 2019, una pareja colombiana se volvió viral en Facebook por subir una foto de un turno de Profamilia. La imagen estuvo acompañada por la palabra ‘Vasectomía’.



Andrés Molina, un tatuador de la ciudad de Medellín, y Nathalie Gómez, una profesora de español, celebraron que nunca serían papás.



"Queremos compartir con ustedes la gran alegría. NUNCA SEREMOS PAPÁS, aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más”, escribió Andrés.



Después, Molina aclaró que su principal razón era contribuir con la conservación del planeta y no traer un “humano más a contaminar".

Por su decisión, recibieron comentarios que los tildaban de “egoístas” e indicaban que no iban a conocer la “verdadera felicidad”.



Sin embargo, otros usuarios apoyaron su decisión.

Alejandra Azcárate y su esposo Miguel

La famosa presentadora y comediante colombiana Alejandra Azcárate ha hablado múltiples veces sobre su decisión de no querer tener hijos con Miguel Jaramillo, su esposo.



Una de sus declaraciones más famosas se dio en una entrevista para la revista ‘La Lupa’, en 2016. De hecho, ella misma, recientemente, ‘reposteó’ en su perfil de TikTok lo dicho en aquel entonces.



“No quiero tener hijos porque amo mi libertad. No me interesa dar ejemplo de nada a nadie. Me gusta vivir libre, saber que tengo un marido que vive conmigo porque quiere, no porque le toca”, aseguró.



También explicó que un hijo no puede ser una decisión a la ligera y mucho menos un error, sino que debe ser deseado, ya que traer una vida al mundo es “el acto de humildad más grande”.

Joan y Analía

El 13 de enero de 2019 el turno fue para un hombre argentino, quien hizo un hilo en Twitter explicando los motivos de su vasectomía.



Joan, quien ya es padre de una niña, afirmó que él y su pareja, Analía, no querían tener más hijos.



Recalcó, en uno de los trinos, que las mujeres no deberían ser las únicas que tienen la responsabilidad de planificar.



“El cuidado de la concepción es responsabilidad de ambos miembros, pero curiosamente, excepto los preservativos, los métodos anticonceptivos son responsabilidad exclusiva de la mujer. Los parches, las píldoras, las toman ellas, y son sus organismos los que tienen que lidiar”, escribió.

Ahora en serio. Que porque lo hice? Porque no quiero tener más hijos. Me preguntaron mucho, “y si más adelante te separas y te enganchas con otra mujer que si quiere?”..... “pues, no quiero tener más hijos”. — Joan Manuel Gorga (@JoanMa78) January 13, 2019

Asimismo, dijo que se debe desmitificar este procedimiento y “deconstruir al macho inseminador”.



Para él, la reconfiguración del pensamiento es un cambio necesario para avanzar en la igualdad de género.

Ailín Cubelo Naval

El nombre de Ailín Cubelo Naval, una joven argentina de 22 años, se viralizó en redes, en noviembre de 2020, por su temprana decisión de no ser madre.



La estudiante de Ciencias Políticas reveló que se realizó una ligadura de trompas (procedimiento quirúrgico que genera esterilidad definitiva en las mujeres).



Ella contó para el medio ‘Infobae’ que desde la secundaria tenía claro que no tenía instinto maternal.



“Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca”, dijo.

Ejemplo a seguir!! para evitar abortos decide sobre tu cuerpo , Tiene tan sólo 22 años y tomó una importante decisión que generó polémica en Argentina y que poco a poco comenzó a traspasar las fronteras. Se trata de Ailín Cubelo, quien tomó la determinación de no tener hijos.👏 pic.twitter.com/y6dViBMynp — Renatta legger (@ValenzuelaGeor5) November 12, 2020

Esta decisión se fortaleció aún más cuando encontró pareja hace cinco años, ya que tuvo que empezar a usar pastillas anticonceptivas para vivir su sexualidad a plenitud.



En 2019 decidió que se iba a hacer el procedimiento, pero su ginecólogo principal se lo negó.



Finalmente, en noviembre del año pasado, consiguió realizarse la cirugía, resaltando que es un derecho de las mujeres en la ley de su país.

Isabel Rábago

Isabel Rábago, periodista española, explicó el 21 de febrero de este año por qué no quería tener hijos con su pareja.



“Para mí tener hijos es una responsabilidad y, fíjate, me he encontrado en la vida con alguien que piensa igual que yo. Eso nos permite centrarnos mucho como pareja, que es fundamental”, dijo para la revista ‘Semana’, de España.

No es la primera vez que Rábago habla sobre el tema.



En noviembre de 2020 hizo una publicación en su cuenta de Twitter respondiendo a las personas que la critican por su decisión.



“Voy a contestar de una manera fina. No tengo hijos porque no me da la real gana. No tengo instinto maternal alguno. Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos”, escribió.

Voy a contestar de una manera fina..

No tengo hijos porque no me da la real gana.

No tengo instinto maternal alguno.

Por ser mujer no tengo la obligación de tener hijos.

Porque mi esposo y yo lo tenemos claro de siempre No queremos hijos... Algún problema?

No sé, pregunto...😏 — Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) September 9, 2020

