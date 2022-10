La pareja y los amigos son, sin duda, algunas de las personas más importantes en el círculo social de un individuo. Sin embargo, no siempre se llevan bien entre ellas, una situación que si no se sabe llevar de manera correcta podría tener consecuencias definitivas.



Así lo reveló un estudio liderado por la psicóloga Karen Blair, profesora de la Universidad de Trent (Canadá), quien junto a su equipo de trabajo entrevistó a 703 personas que actualmente tenían una relación romántica y que informaron que al menos un amigo o familiar había desaprobado esa relación.

De acuerdo con un artículo de Blair para la página web especializada Psychology Today, les preguntaron a los investigados qué tan cercanos eran de sus seres queridos antes y después de que ellos expresaran su desaprobación.

Los resultados de la investigación determinaron que efectivamente había una caída en la cercanía con los amigos y familiares que no aprobaban la relación romántica de los voluntarios del estudio.

"Cuanto más fuerte es el nivel percibido de desaprobación de la relación romántica por parte del miembro de la red social, más pronunciada es la disminución en la cercanía emocional informada", agregó la psicóloga.



Una decisión arriesgada

La disminución de la cercanía fue más evidente en amigos que en familiares. Blair aseguró que con las personas que tenían algún parentesco se recuperaron los niveles de cercanía más fácilmente, aunque no de la misma forma que antes de la desaprobación.

Para los amigos, sin embargo, tal efecto no existió y las consecuencias fueron más drásticas.

"Simplemente puede ser más fácil eliminar a los amigos que desaprueban nuestros círculos sociales, mientras que puede ser un desafío distanciarse por completo de un miembro de la familia", explicó la psicóloga.

Así las cosas, Blair recomendó que las personas que deseen decirle a un amigo o familiar que no aprueban su pareja deben considerar primero si la relación es lo suficientemente fuerte como para resistir una caída en la cercanía.

"Los miembros de la red social deben equilibrar la importancia de expresar su desaprobación, tal vez por el deseo de proteger a su ser querido de lo que creen que es una relación poco saludable, con el conocimiento de que compartir su desaprobación", añadió.



¿Qué hacer ante esta situación?

La psicóloga Kathy McCoy, citada por el medio 'Men's Health', dio los siguientes consejos adicionales en caso de que esté pensando en decirle a un amigo o familiar que no apoya su relación:

1. Pensar con calma lo que le molesta: en ocasiones sentimos un rechazo irracional hacia personas que no conocemos, por lo que es mejor analizar que esto no esté pasando con la pareja de un amigo.

2. No tener prisa en formar una opinión: algunas personas tienden a quedarse con la primera impresión, sin darle una oportunidad al otro individuo de mostrar sus mejores cualidades.

3. Conceder el beneficio de la duda: confíe en el criterio de su amigo y las razones que lo llevaron a escoger una pareja. Si igual cree que tomó una mala decisión, puede preguntarle algún detalles de su nueva relación para que reflexione en voz alta sobre ella.

4. Apoye a su amigo: lo más importante es que sepa que usted va a estar presente en todo momento, así sea para hablar sobre su nueva relación. Además, se recomienda solo darle algún consejo si él se lo pide.

5. Nada de dar un ultimátum: no le haga elegir entre su pareja y usted. Recuerde lo que los une y asegúrese de que eso no cambie independientemente de con quién esté.



