Parejas: ¿es bueno darse un tiempo cuando se está en una relación?

Existen ciertos conflictos en las relaciones sentimentales o algunos desacuerdos en cuanto a su convivencia, lo cual puede deteriorar el amor que sienten por el otro y, como recurso para salvar lo poco que queda, algunos suelen solicitar un tiempo para reflexionar y aclarar lo que cada uno busca para su vida.



Sin embargo, esto no siempre es efectivo, ya que algunos aprovechan para conocer a nuevas personas, salir de fiesta o dejar la relación sin hacerlo de manera formal, lo que puede ser más doloroso para la otra persona.

Por lo que dependiendo de la situación en la que usted y su unión sentimental se encuentre, se recomienda tomarse un tiempo, mientras que en otros casos puede que esta práctica no sea efectiva.



¿Es recomendable que las parejas se tomen un tiempo cuando están en crisis?



Según la página web ‘Women’s Healt’, la psicóloga María Esclapez, experta en relaciones de pareja, explica que “para que ese tiempo sirva de algo, la pareja debe negociar una serie de requisitos. Deben dejar claro cuál es la intención de darse un tiempo y en qué lo van a emplear, si no la situación podría provocar indignación”.



“Es necesario poner una fecha límite para pensar las cosas. Hay que pensar en la otra parte; a nadie le gusta estar esperando en la incertidumbre”, explicó la profesional en salud mental.



Añadió que ese lapso de tiempo no puede ser mayor a un mes, deben pensar en si tendrán contacto o, por el contrario, durante esos días prefieren no hablar con el otro. En caso de que continúen viéndose o llamándose, deben poner acuerdos sobre cómo se van a relacionar.



Pero también se debe prestar atención a terceras personas, ya que en las parejas monógamas es importante seguir con el cuidado de no cometer una infidelidad, “darse un tiempo en la relación no consiste en tener una ‘carta blanca’, es algo mucho más serio y útil si se hace bien”, explicó María Esclapez.



Según la página de psicología ‘La mente es maravillosa’, este lapso de tiempo a veces es recomendado por los terapeutas cuando los pacientes atraviesan por muchas situaciones conflictivas sin llegar a algún acuerdo. Lo que puede llevar a que no solo conozca su peor versión, sino la del otro.



Es recomendable tomar esta decisión cuando los dos miembros de la pareja están comprometidos en seguir con su relación, pese a los diferentes conflictos que pueden encontrarse.



Esto se puede identificar si ambos están de acuerdo con la estrategia, mantienen sus proyectos juntos, son conscientes del daño que se están provocando, necesitan pensar en soledad, aún hay amor, confianza, buena comunicación y comprenden que es necesario trabajar en su unión para que superen el momento de crisis.

