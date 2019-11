Historias de amor de estrellas de Hollywood que tuvieron final trágico

AFP

Patrick Swayze y Lisa Niemi



A la edad de 19 años, el actor estadounidense Patrick Swayze conoció a la escritora, actriz y directora Lisa Niemi, de 15 años, de quien se enamorado al instante. 5 años después y tras llevar un par de años de novios, se casaron y permanecieron juntos 34 años, suceso que quedó plasmado en la historia en el libro The time of my life, escrito por ambos en 2009.



Pero la relación llegó a su fin cuando Patrick falleció a causa del cáncer de páncreas el 14 de setiembre de 2009, a los 57 años.