Consejos para evitar la infidelidad, según matrimonios sólidos de Hollywood

Si bien mantener una relación estable en el mundo del entretenimiento puede ser una tarea difícil, varias parejas han logrado que su amor perdure durante largo tiempo.



La presión de la fama, el trabajo y las ‘tentaciones’ pueden hacer que la historia de una pareja llegue a su fin, así sea una relación más establecida como la de un matrimonio.



¿Por qué Carolina Soto ya no usa su anillo de matrimonio?

Y esto no solo ocurre ‘frente a cámara’: las relaciones de todo tipo en cualquier ámbito social pueden correr riesgos con frecuencia.



Siendo así, conozca varios consejos que han dado algunas parejas exitosas para evitar una infidelidad que, a su vez, fracture la relación y la pulverice.



Estos tips seguramente también le serán útiles a usted, ya que cualquiera puede pasar por una decepción amorosa.

Una luna de miel permanente

Tom Hanks y Rita Wilson tienen una de las relaciones más estables de Hollywood. Llevan 33 años de un matrimonio que no ha tenido separaciones ni escándalos. Al menos no mediáticos.



Se les ha visto en cantidad de alfombras rojas y todos hablan de la ‘química’ que aún comparten. “Convierta su relación en una luna de miel de nuevo”, dijeron alguna vez refiriéndose a un consejo para las parejas.



Para ellos, revivir la pasión de ‘la primera vez’ permitirá que la relación se mantenga “fresca y emocionante”, en vez de ser monótona y dar lugar a que alguno busque la felicidad en otros brazos.

Tom Hanks y Rita Wilson durante la entrega de los Premios Oscar 2020. Foto: Robyn Beck. AFP

Tener una buena comunicación

“Sigue hablando, supongo. Sé lo cliché que es eso. Demasiado silencio definitivamente no es una buena idea”, ha dicho la pareja conformada por Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, quienes llevan 24 años de matrimonio.



La actriz, reconocida por su papel en ‘Sex and the City’, y su pareja, quien interpretó al Inspector Gadget, recomiendan mantener un diálogo abierto y estar en comunicación de manera permanente.



Otras parejas también han comentado sobre la importancia de la comunicación y de resolver los problemas que se presenten abriéndose emocionalmente y entablando el diálogo.



El que calla no siempre otorga. A veces solo pierde.

Ser agradecidos

Varias parejas han señalado la costumbre de agradecer como un punto de éxito dentro de una relación amorosa.



Meryl Streep y Don Gummer están casados desde 1978. Ellos llevan 43 años de matrimonio. Suelen señalar con frecuencia la importancia de hacer sentir a su pareja valorada y apreciada con el fin de construir una relación sólida.



Bien se puede agradecer por las cualidades, habilidades o virtudes de la pareja.



Diomedes Díaz: ¿cómo lucen hoy sus parejas más recordadas?

No dejar de esforzarse

Hay que esforzarse por hacer sentir a la pareja amada, así no tendrá la necesidad de buscar a alguien más, creen David y Victoria Beckham quienes llevan un exitoso matrimonio de 22 años.



“Si amas a alguien, quieres tratarlo, sorprenderlo, recordarle cómo te sientes, ya sea que eso signifique un fin de semana en algún lugar o un plato de fruta en la mañana en forma de corazón. Sé que Victoria piensa que soy así de romántico”, dijo David Beckham en su momento.



Para ellos, es necesario esforzarse con actos que demuestren cariño o solo sentarse a escuchar lo que la pareja tiene por decir.



Es cierto, entonces, que cuando alguien no se esfuerza es porque se apagó la llama.

David y Victoria Beckham aconsejan no dejar de esforzarse por demostrar amor. Foto: Toby Melville. EFE

Ser los mejores amigos

Will y Jada Pinkett Smith han cultivado una relación poco convencional de más de 20 años. Incluso han expresado que su relación no es monógama, pero que “no recomiendan ese camino”. Ellos lo adoptaron como estilo de vida y, según declaraciones recientes, parecen estar satisfechos con esa decisión.



Vale decir que antes de esto el matrimonio Smith estuvo en 'el ojo del huracán' a raíz de un presunto escándalo de infidelidad confesado por Jada. Sin embargo, todo resultaría ser parte de la 'transición' de la relación.



En anteriores ocasiones, Jada ha comentado: “Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo. Y él es mi mejor amigo”, refiriéndose a Will Smith.

Will Smith y Jadda Pinkett llevan más de 20 años de casados. Foto: AFP

Los Smith consideran que la pareja debe ser quien desempeñe ese papel de amigo y confidente dado que esas ‘mitades’ se acompañarán en los momentos buenos y malos de la vida.



Por su parte, Robert Downey Jr. y Susan Downey también se han referido a la relación de amistad con el cónyuge. “Susan es mi mejor amiga, la persona en quien confío y con quien más me divierto”, ha comentado el actor que interpretó a Iron Man.

