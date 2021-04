‘¿No importa que sea mayor que yo?’ Parejas famosas sin límite de edad

Un viejo refrán asegura que 'El amor no entiende de edades' y aplica en varios casos de celebridades de Hollywood y artistas que han sido flechados por cupido a pesar de la diferencia de edades que tienen con sus parejas.



Aquí le presentamos algunos de estos casos de famosas parejas que no le ponen reparos a la edad.

Mick Jagger y Melanie Hamrick

Probablemente, esta pareja sea una de las que mayor diferencia de edad tienen, pues el mítico cantante (77 años) de la banda inglesa The Rolling Stones’ y la reconocida bailarina de ballet clásico (34 años) se llevan 43 años.



Según el medio español ‘El País’, Hamrick conoció al músico en una gira que hizo la banda británica en Japón. Luego del concierto, la mujer y otras bailarinas de ballet conocieron a Jagger y al resto de integrantes.



Por aquel entonces, el líder de The Rolling Stones tenía una relación sentimental con L'Wren Scott, estilista y diseñadora de modas estadounidense.



Sin embargo, cupido flechó al cantante, quien poco tiempo después de terminar su amorío con Scott, empezó a salir con Hamrick.



De acuerdo con el medio citado, los tortolitos llevan juntos desde 2014 y en 2016 le dieron la bienvenida a su primer hijo, llamado Deveraux Octavian Brasil.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Otra de las parejas con una amplia diferencia de edad es la del actor estadounidense Michael Douglas (76 años) y la actriz británica Catherine Zeta-Jones (52 años), quienes se llevan 25 años.



De acuerdo con el medio español ‘La Vanguardia’, la pareja se conoció mientras la actriz estaba promocionando la película ‘La máscara del Zorro’.



Desde entonces, la historia de amor de los dos se fortaleció y el 18 de noviembre del año 2000 se formalizó con su matrimonio.



Como fruto de la relación, la pareja tiene un hijo llamado Dylan, de 20 años, y una hija llamada Carys, quien recientemente cumplió 18 años.



En su momento, en declaraciones para la revista ‘WSJ. Magazine’, Zeta-Jones habló sobre su relación sentimental y explicó por qué ha durado a pesar de la diferencia de edad que tiene con su esposo.



“Mi marido es 25 años mayor que yo y ninguna relación sentimental sería normal si no hubiera altibajos, pero nosotros nos amamos y nos respetamos. Nunca hemos perdido el sentido del humor y todavía seguimos disfrutando de la compañía del otro”, aseguró la actriz.

George Clooney y Amal Alamuddin

George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en 2014. Foto: AFP

Llegando al meridiano de esta lista, se encuentran el actor estadounidense George Clooney (59 años) y la reconocida abogada inglesa, especialista en derecho internacional y derecho humanos, Amal Alamuddin (43 años), quienes se llevan 16 años de diferencia.



De acuerdo con el medio español ‘El País’, esta pareja de tortolitos se conoció en 2013 gracias a que un amigo que tienen en común llevó a Alamuddin a una cena que hizo el actor en una propiedad que tiene en Italia.



Luego, el amor prosperó y un año después se materializó con una boda realizada en Venecia.



Pero las cosas no terminaron ahí, pues según el medio citado, el sello definitivo de la relación llegó el 6 de junio de 2017: fecha en la que nacieron los gemelos de la pareja (Ella y Alexander de tres años de edad).

Jay Z y Beyoncé

Con doce años de diferencia, el rapero y productor estadounidense Jay Z (51 años) y la cantante Beyoncé (39 años) se unen a esta lista de parejas que no le ponen reparos a la edad.



Según la revista ‘¡Hola!’, los dos cantantes se conocieron en 1999 cuando Jay Z estaba incursionando en la dirección de un video musical en el que aparecía Beyoncé.



Desde entonces, empezaron a salir y en 2004 hicieron público su noviazgo. Cuatro años después se casaron y también unieron sus carreras musicales con la realización de varias colaboraciones como ‘Crazy in Love’, ‘Drunk in Love’ y ‘03 Bonnie & Clyde’.



Luego, en 2012 se convirtieron en padres con la llegada de su hija llamada Blue Ivy (nueve años actualmente) y después tuvieron a un par de gemelos llamados Sir y Rumi (tres años), los cuales nacieron en junio de 2017, de acuerdo la revista ‘Chic Magazine’.

Ryan Reynolds y Blake Lively

Con una diferencia de edad de 11 años, está la pareja compuesta por Ryan Reynolds (44 años) y Blake Lively (33 años).



Según la revista ‘Chic Magazine’, Reynolds y Lively se conocieron en 2010 mientras grababan la película ‘Linterna Verde’. Largometraje en el que el actor interpretó al superhéroe y la actriz encarnó el personaje de ‘Carol Ferris’.



De acuerdo con el medio citado, por aquel entonces Reynolds llevaba dos años de matrimonio con Scarlett Johansson mientras que Lively con el actor Penn Badgley.



A pesar de esto, los dos se volvieron muy amigos durante el rodaje de la película y en septiembre de 2010 empezaron a dar las cosas luego de que el actor se divorciara y la actriz terminara su noviazgo.



Desde entonces, Reynolds y Lively le empezaron a apostar al amor y cupido los terminó de flechar en 2011, cuando se casaron en secreto.



Posteriormente, las mieles del amor dieron tres frutos. Primero en diciembre de 2014 con el nacimiento de su primera hija llamada James Reynolds (seis años), luego con la llegada de Ines (cuatro años) en septiembre de 2016 y finalmente con el arribo de Betty (un año) a finales de 2019.

Nick Jonas y Priyanka Chopra

Otro de los matrimonios que se lleva unos cuantos años de diferencia es el del cantante estadounidense Nick Jonas (28 años) y la actriz, nacida en la India, Priyanka Chopra (38 años).



De acuerdo con el sitio web de la cadena de televisión ‘E! Entertainment Television’, la historia de amor de este par se remonta al año 2017, cuando asistieron juntos a la Met Gala, un evento benéfico realizado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



Desde ahí, no se volvieron a separar, pues, según el medio citado, los dos se empezaron a acompañar a viajes de trabajo o para conocer a la familia del otro.



Esto hizo que la pareja anunciara su compromiso en agosto de 2018 y cinco meses después contrajeron nupcias.



Según el medio español ‘La Vanguardia’, el matrimonio se realizó en el lujoso Palacio Umaid Bhawan, una construcción situada en la ciudad de Jodhpur, en India.



Por el momento, la pareja no tiene hijos.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

Finalmente y cerrando un poco más la brecha de la edad, se encuentra la pareja conformada por la actriz española Elsa Pataky (44 años) y el actor australiano Chris Hemsworth (37 años).



Según la revista ‘¡Hola!’ Pataky y Hemsworth se conocieron en 2009 en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, mientras los dos asistían a clases de dicción para neutralizar los acentos de sus países de origen.



De acuerdo con el medio previamente citado, la profesora que tenían fue la encargada de que el amorío de estos dos empezara a tomar forma.



“Ella insistió, me dijo que era un buen chico y que le diera una oportunidad”, mencionó Pataky.



Posteriormente, la pareja se comprometió y en 2011 se casaron. Actualmente, son padres de un niño llamado India Rose (nueve años) y de un par de mellizos llamados Tristian y Sasha (seis años).

