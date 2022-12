Una pareja de ciudadanos ingleses se ha vuelto mundialmente famosa por contar en sus redes sociales la extraña y curiosa historia que les ocurrió tomando un vuelo para llegar a su casa en Fulham, Reino Unido. Según comentaron, Elise Mallia, de 33 años, y Jessy Jezequel, de 41, el avión de Ryanair que los tenía que llevar a Inglaterra los dejó en España, a 1.300 kilómetros de distancia.



(Siga leyendo: Shakira se sincera: 'Un año que difícilmente podré olvidar').

La pareja se encontraba en Marsella, Francia, disfrutando de un partido de fútbol, por lo que aprovecharon la coyuntura para turistear por territorio galo mientras llegaba la hora de devolverse a su país de origen.

Facebook Twitter Linkedin

Ticket de vuelta a Londres desde España. Foto: Elise Mallia

El pasaje pasó por tres registros antes de pasar a la puerta de embarque, por lo que se esperaría que todo estuviera en orden; no obstante, terminaron extendiendo sus pequeñas vacaciones a Madrid, capital española, según comentaron los afectados al portal británico ‘The Mirror’.



"Una hora después de nuestro vuelo, Jesse dijo que pensó que escuchó a una azafata decir Madrid, pero pensamos que lo había soñado", expresó Mallia.



(También: Revelan las últimas fotos de Lalo Rodríguez antes de ser hallado muerto).



"Pero después de eso empezamos a darnos cuenta de que todos los auxiliares de vuelo hablaban español. Cuando preguntamos, nos dijeron que íbamos a Madrid, y no teníamos idea de cómo era posible estar en ese vuelo y no el del que nos llevaba a casa", agregó.



Siguió relatando que no entendía la confusión si habían escaneado sus pasabordos más de dos veces y bajo la supervisión de los asistentes aéreos en los pasillos de embarque: "Estábamos desconcertados y también los auxiliares de vuelo", dijo.

‘No es como tomar un autobús equivocado’

Su historia se ha hecho mundialmente famosa. A 8 meses de los sucedido reiteran a ‘The Mirror’ que no tienen explicación en sus cabezas de como pudo haber ocurrido este malentendido tan preocupante.

Todos pensaron que estábamos locos al principio FACEBOOK

TWITTER

"Llegamos a casa al final, pero todavía no tenemos idea de cómo sucedió. No es como tomar el autobús equivocado, ¡literalmente terminamos en un país diferente! (...) Estábamos en pánico y tratamos de explicarle al personal que se suponía que no debíamos estar en España” exclamó Mallia.



“Todos pensaron que estábamos locos al principio, hasta que les mostramos nuestras tarjetas de embarque. ¿Cómo nadie notó nuestras tarjetas de embarque o que había dos pasajeros más en el vuelo?”, agregó.



(Le puede interesar: Video: decoran casa de Navidad al estilo ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny).



Portavoces de la aerolínea Ryanair se pronunciaron a través de las cuentas de Instagram de la compañía y manifestaron que si bien la pareja entró por la puerta correcta, no siguieron las indicaciones pertinentes y terminaron abordando la aerolínea equivocada.



"El Sr. Jezequel y la Sra. Mallia abordaron su vuelo de Marsella a Londres Stansted a través de la puerta correcta. Sin embargo, estos pasajeros no siguieron la ruta asignada al avión que partía hacia Londres Stansted, cruzaron un área no autorizada y abordaron por error un vuelo con destino a Madrid", expresó la aerolínea.

Más noticias

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias