Indignación por pareja que tiene relaciones íntimas en Cholón frente a turistas

La semana de receso suele ser aprovechada por varias familias para tener un pequeño tiempo de vacaciones. Uno de los destinos favoritos para los colombianos y extranjeros es Cartagena, en especial la isla de Cholón, Barú. Sin embargo, en esta ocasión, al parecer, unos turistas se pasaron de la raya, pues a plena luz del día y con el mar lleno de gente, tuvieron relaciones sexuales en Cholón.

Esta situación se dio a conocer por medio de las redes sociales y se logró ver a una pareja besándose apasionadamente dentro del mar. Pero lo que llamó la atención de las personas, que también estaban presentes, es que estaban haciendo un movimiento repetitivo hacia arriba y hacia abajo.



Esto hizo que varios los empezaron a grabar, incluso se puede ver que una persona los graba de cerca y ellos no se dan cuenta de la situación. Lo que más ha causado indignación por parte de los internautas, es que en ese momento, en la isla había varios niños que los podían ver.



De hecho, en la grabación se puede ver como unos padres tratan de mantener de espaldas a su hijo para que no vea a la pareja teniendo relaciones sexuales.

Hasta el momento no se ha identificado a la pareja, pero varios usuarios de X, anteriormente Twitter, han realizado diferentes comentarios sobre esta situación.



"Ya no hay respeto, ni discreción, son acciones repudiables"; "Tan caro será rentar un hotel, se ve qué hay niños allí, ¡dang!"; "El que anda caliente no le importa, no respeta"; "Eeee ave María hombe, eso sí es ser mucho muerto de hambre ¿No tiene pa pagar una pieza con un jacuzzi?", se lee en la red social.

¿En Colombia puede ser sancionado por tener relaciones sexuales en público?

En Colombia no existe una ley que prohíba tener relaciones sexuales en público. Sin embargo, el numeral 2 del artículo 33 del Código Nacional de Policía y convivencia señala que es un comportamiento que afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, y, por lo tanto, no debe efectuarse, el “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.



Por este tipo de acciones se le puede imponer una multa general tipo 3, que son 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. A precios de 2023, un salario mínimo diario equivale a 38.667 pesos, por lo cual la multa por hacer actos sexuales en público sería de 618.672 pesos.



Por otro lado, la Corte Constitucional determina que estos comportamientos en lugares públicos solo serán sancionados si los órganos genitales se exponen con la intención de cometer un violencia o acosar a otro individuo.

