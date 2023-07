Tras anunciarse la primera sanción por el video divulgado de una pareja manteniendo relaciones sexuales en el teleférico de Guayaquil, Ecuador, expertos analizaron lo que podría ocurrirle a la pareja.



Inicialmente se conoció que el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del sistema de transporte, rechazó los actos "que atenten contra la moral y las buenas costumbres" y condenó también "la difusión del material audiovisual". Por tanto, decidieron desvincular laboralmente al personal del consorcio que estuvo involucrado en la filtración del video.



En días anteriores se difundió el video de una pareja en Guayaquil, Ecuador, que decidió mantener relaciones sexuales en el teleférico de la ciudad, según se observa en el video, la pareja comienza a darse besos y a tocarse de manera intensa hasta que comienzan a tener intimidad.



Cuando terminan los actos obscenos, la mujer se viste y se sienta nuevamente junto a su pareja, observa la cámara de seguridad y le pregunta a su pareja si también la vio, a lo que este le responde que sí.



Una cámara de seguridad captó el hecho. Foto: Redes sociales

¿Qué sanciones hay en Guayaquil por tener sexo en público?

En Ecuardor no existen leyes que penalicen el tener relaciones sexuales en espacio público, es decir, que no es contemplado como un delito según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).



Aunque no está contemplado como un delito penal, el artículo 393 dice que el escándalo público puede ser sancionado con trabajo comunitario de uno a cinco días.

Por otra parte, el fiscal César Peña para el diario local Extra que: "Son víctimas, en tal caso podrían ser objeto de una sanción administrativa como anularles la tarjeta de pasaje o bloquearlos determinado tiempo por situaciones inmorales, pero eso solo es administrativo, no hay acciones penales en su contra, el que metió la pata es quien publicó un vídeo"

