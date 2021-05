Pareja se encadenó para mantenerse unida hasta el día de su matrimonio

Viktoria Pustovitova y Alexandr Kudlay, una pareja ucraniana, empezó un particular experimento desde el Día de San Valentín de este año (14 de febrero).



Según la agencia ‘Reuters’, la idea de encadenarse fue de Kudlay, quien le hizo la particular propuesta a su novia cuando atravesaban un mal momento amoroso.



“Nosotros solíamos terminar dos veces a la semana, pero luego de una pelea le dije a ella (Viktoria) ‘te voy a atar a mí’”, comentó el novio de la mujer en entrevista con el medio citado.

Lo de atar, de forma insólita, no fue metafórico.

Al principio, Pustovitova no aceptó la propuesta de encadenarse a su novio, pero con el paso del tiempo cambió de opinión y aceptó ‘unirse’.



“Decidí que sería una experiencia interesante porque seguramente me hará sentir emociones que no he experimentado antes”, comentó la mujer en su momento.

Según el medio inglés ‘Daily Mirror’, la pareja se comprometió a mantenerse encadenada hasta el día de su matrimonio, aunque todavía ni se han comprometido.



Dice el citado medio que la pareja también estaría realizando este ‘reto de amor’ para obtener dinero y donar parte de las ganancias a obras benéficas.



“Queremos donar 2 millones de euros para obras de caridad y ganar otro millón de euros para comprar un apartamento para nosotros y otros para el resto de nuestro seres queridos”, mencionó Kudlay al medio citado.

La pareja, hasta la fecha, lleva más de tres meses encadenada.

