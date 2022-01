Zhao Xiaoqing, de 28 años, compartió con sus seguidores de una red social china que había ido a una cita a ciegas, pero ante el aumento de los contagios de covid-19 en la ciudad debió quedarse en cuarentena junto a su amor.



Superado el cierre ordenado por las autoridades sanitarias, la pareja, que apenas se conoció en unos 30 días, anunció el matrimonio.

¿Cómo empezó todo?

La joven compartió las curiosidades de su encuentro por medio de redes sociales. Foto: Red social Douyin

Xiaoqing se ganó la atención de miles de personas en la red Douyin (versión asiática de TikTok), pues compartió su inédita historia.



“Me estoy haciendo adulta, así que mis padres organizaron más de diez citas a ciegas para mí”, dijo en un video a finales de diciembre de 2021.



Viajó 150 kilómetros hasta Xianyang, ciudad del noreste de China, para verse con uno de sus prometidos.

Nuestras almas son compatibles y nuestros padres están felices FACEBOOK

Sin embargo, no había terminado de desempacar maletas cuando el gobierno local ordenó cuarentena total a todos los residentes. Ella no logró regresar a casa y tuvo que convivir con Zhao Fei (casualmente comparten un nombre).



“Al principio, estaba bastante preocupada de que las cosas fueran incómodas. Pero me llevaba bien con su familia”, reveló la joven al ‘New York Times’.



Aprovechó para subir videos a la red, en los cuales mostró al hombre limpiando la casa, lavando la losa y cocinando. Los clips se viralizaron y la mayoría de internautas tenía curiosidad de cómo terminaría el encuentro forzado.



Los videos de la chica se hicieron virales en el país asiático. Foto: Red social Douyin

“Él es bastante bueno. Aunque no es muy bueno cocinando, está dispuesto a pasar el tiempo en la cocina y creo que eso es genial”, dijo en una entrevista con un diario chino.



Ella optó por dejar de compartir videos porque Fei recibió llamadas de conocidos que se burlaban de la cita a ciegas.

Un ‘accidente del destino’

Como ‘viento en popa’ se conocieron a lo largo de las semanas hasta que decidieron comprometerse. Según reveló la joven, se llevaron muy bien y consideraron que sus vidas debían unirse.



Ella se dedica a vender las manzanas que siembra su papá; lo hace por medio de la red social Douyin. En cambio, Fei comercializa distintos productos, incluidos tratamientos capilares, por otras plataformas en línea.



“Tengo que vender manzanas mientras estoy en su casa, pero no importa lo tarde que sea, él siempre está a mi lado. Estoy muy conmovida por esto. Nuestras almas son compatibles y nuestros padres están felices”, mencionó al medio local ‘Jimu News’.



A pesar de los comentarios que rondaron sobre su cita fallida, Xiaoqing aclaró que fue éxito y se encontraron “por un accidente del destino”.

