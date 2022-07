Hace unos días, la influenciadora Kaytlin O’Neall se hizo viral en redes sociales, puesto que se sinceró con sus seguidores en un video de TikTok y afirmó que nunca se ha dado un beso con su novio, con quien tiene una relación desde hace dos años. Como dice aquel viejo refrán: “En la guerra y en el amor todo se vale”.

Las relaciones sentimentales y el amor pueden tener una perspectiva muy subjetiva, por lo que cada persona tiene derecho a establecer sus propios límites, normas y metas en un noviazgo.



Sin embargo, existen ciertos estándares que se han establecido en la sociedad, por lo que a los usuarios de TikTok les resultó bastante sorprendente el hecho de que dos personas que llevan dos años juntas nunca se hayan besado.



Todo comenzó cuando O’Neall subió un clip a la red social, en el que representó, en forma de comedia, las preguntas y comentarios más comunes que le hacían las personas sobre su relación: “¿Es real?”, “Deben tener mucho autocontrol”, “Bésalo, no se va a acabar el mundo”, “¿Y qué más hacen ustedes si no se dan besos?”.



(No deje de leer: Chris Rock rompió el silencio y habló de la bofetada de Will Smith).





El video no tardó en hacerse viral, puesto que varios internautas lo comentaron y compartieron expresando lo sorprendente que era el caso de esta joven. Ante las dudas de sus seguidores, la creadora de contenido decidió aclarar el porqué de su situación.

En otra publicación, la influenciadora explicó que estaba aguardando al matrimonio para dar su primer beso: “Siempre he visto los besos como algo muy íntimo y aunque no tuviera la creencia o el sentimiento de que era algo que tenía que esperar, decidí hacerlo”.



Así mismo, O’Neall argumentó que, desde que era una niña, siempre se preguntó cómo quería que fuera su primer noviazgo. Cuando creció, empezó a ver las relaciones como algo muy especial y que no deseaba salir con cualquier persona si no se sentía verdaderamente enamorada o no tenía una gran conexión.



Así, un año antes de estar con su actual pareja, Drew, tuvo una “conversación con Dios” y se dio cuenta de que no estaba preparada para dar su primer beso y que quería reservarlo para su primer esposo.



(Siga leyendo: Britney Spears regresaría a la música con una colaboración con Elton John).



También aclaró que fue una decisión propia y algo mucho más profundo que sus ideales religiosos: “La biblia es muy clara al decir ‘no tengas sexo antes del matrimonio’, pero no especifica ciertos detalles como tomarse las manos, dar besos y otras demostraciones de amor. Esta es mi propia convicción y respetar los ideales, para mí, son muy importante en una relación”.

La influenciadora narró que, cuando le contó a su novio que no quería besar a nadie hasta el matrimonio, él lo tomó muy bien: decidió continuar con el noviazgo y esperarla hasta que se sintiera lista.



Muchos usuarios criticaron las declaraciones de O’Neall. Algunos afirmaron que su pareja era homosexual y que por eso no había sentido tentación de besara; otros dijeron que no se amaban y que simplemente eran amigos.



Ante los comentarios, la joven decidió grabar otro video, pero esta vez en compañía de Drew. Respondieron, respetuosamente, todas las dudas y opiniones de los internautas y aclararon que estaban profundamente enamorados.



(Le puede interesar: Darío Gómez: la reacción de su imitador al enterarse del fallecimiento).



“Antes sí éramos mejores amigos, pero nos enamoramos. Simplemente estamos cuidando nuestra relación para el futuro. Deseo, con todas las fuerzas de mi corazón, casarme con esta mujer, créanme”, afirmó el novio de O’Neall.

“Nos amamos mutuamente y el hecho de que nunca nos hayamos besado no significa que no nos queramos ni que nuestra relación valga menos que las otras. Entonces, para las personas que dicen que somos solo amigos o que él es gay, la respuesta es: ‘No’. Recuerden que esto no es solo mi decisión, sino que es un acuerdo entre los dos porque somos una pareja”, concluyó O’Neall.

Más noticias

Sara Uribe confesó, entre lágrimas, lo difícil que fue su regreso a Colombia.

Daniella Donado revela enfermedad que está sufriendo.

¿Christian Nodal y Cazzu se van a casar?

‘La Liendra’ explicó por qué no le gusta hablar de humildad.

Tendencias EL TIEMPO.