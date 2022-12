Como vanguardista es definida por la prensa anglosajona la historia de amor de James Carrington y Maren Butler, quienes se han hecho virales en TikTok gracias a que son homosexuales pero llevan una relación heterosexual.

En la red social de videos cortos han contado cada uno de los detalles de su curioso romance. Paradójicamente, se conocieron allí mismo, en febrero de 2021. Maren deslizaba con tranquilidad las publicaciones de TikTok cuando le llamaron la atención los tacones de puntilla y las espectaculares uñas de acrílico de James, por lo que decidió contactarlo.

“Recuerdo haber visto el video de James y pensé que era genial. Antes de James, solo había salido con chicas, pero siempre me han atraído los ‘hombres-mujeres’ porque me encanta la combinación de confianza y feminidad”, aseguró a ‘The New York Post’ la joven de 21 años.



Se comunicaron por redes sociales hasta que, a finales del mismo año, se encontraron cara a cara y, en abril del presente año, se volvieron una pareja oficialmente. Al respecto, el joven de 23 años aseveró que, aunque había tenido un novio durante algunos meses, nunca había sentido lo que al conocer a Maren: “Hubo un clic y así fue como supe que esto era especial”.

Ella californiana y él de Carolina del Norte, en Estados Unidos, sabían que para muchos resultaría un tabú, ya que ninguno de los dos había mantenido ningún tipo de romance heterosexual, siempre habían estado con parejas de su mismo sexo.



“Somos una pareja inusual, pero estamos muy felices. No podemos esperar para disfrutar de las cosas cotidianas en pareja. Sobre todo, estamos emocionados por vivir juntos, casarnos y tener bebés”, señaló Butler, según el medio mencionado.

Por supuesto, no ha sido fácil. La madre de Maren al principio no aceptó la relación porque aseguraba que James era muy “afeminado”. Para el padre del joven amante de la androginia también tomó algún tiempo acostumbrarse. Además, suelen recibir miradas extrañadas cuando van por la calle como pareja: “Cuando estamos en público, recibimos miradas de niños pequeños y personas mayores, principalmente”.



Ellos aseguran que se sienten bien con quienes son y a quien aman. A pesar de que la sociedad los quiera encasillar porque no los comprende, no quieren seguir al pie de la letra los estereotipos de género heteronormativos, ni tampoco los "homonormativos": “Es importante vivir tu vida de una manera en la que estés feliz y que seas fiel a ti mismo”.

En la actualidad, cuentan con más de 30 millones de seguidores en TikTok, entre los cuales a veces suelen surgir personas que les piden especificar cómo se identifican con respecto a su género: “No tomamos nada personal, ya que algunas personas simplemente no saben cómo reaccionar y eso está bien”.



“Si bien es molesto tener que explicar nuestra relación, algunas personas simplemente no saben cómo reaccionar, porque están confundidas o curiosas, lo cual no nos importa”, concluyó James.

