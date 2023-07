Mamédio Alves Magalhães, de 105 años, y Ana Araújo Magalhães, de 100 años, estuvieron casados hasta el último día de sus vidas. Ambos murieron la mañana del viernes 30 de junio con una diferencia de tan solo cuatro horas, informó el medio brasileño ‘G1’.

Según contó Ediana Quirino Magalhães, una sobrina nieta del matrimonio, Ana desarrolló una neumonía grave por la que tuvo que ser internada en el hospital. Desde ese momento, su esposo, Mamédio, comenzó a tener problemas con la alimentación.

“A partir de ese momento, él (Mamédio) ya no quería comer bien. Le dimos las medicinas, él las sostuvo en su boca. Eso es porque ella estaba hospitalizada y él la vio irse”, relató Ediana al portal citado anteriormente.



Con un pronóstico de vida poco esperanzador, Ana salió del centro médico y regresó a casa enviada por los especialistas. No obstante, el estado de salud de Marmédio empeoró, por lo que tuvo que ser ingresado el pasado jueves 29 de junio.

“Mi abuela no tenía nada que hacer (en el hospital). La trajimos a casa, para estar cerca de él. Cuando ayer (jueves) lo llevamos al hospital, el médico prefirió que se quedara (Marmédio) para tomar medicamentos”, indicó la sobrina nieta.



A eso de las 4 a.m. (hora Brasil) del viernes 30 de junio, el hombre de 105 años falleció en el hospital. Tan solo cuatro horas después de su deceso, Ana, su pareja durante más de 80 años, hizo lo propio en su vivienda tras recibir un baño por parte de sus familiares.



Aunque la pareja no tuvo hijos propios, sí se involucró en la crianza de muchos niños de la zona rural de Paraná, en la región sur de Tocantins, donde vivían desde que contrajeron matrimonio en la década de 1940.

Mientras que Mamédio se encontraba lúcido, Ana sufría de algunos problemas de memoria que, aún así, nunca le permitieron olvidarse de su esposo y preocuparse por él.



A ‘G1’, Ediana Quirino contó: “Cuando era mediodía, me preguntaba si le habíamos dado comida (a Mamédio). No recordaba el nombre de nadie más, solo el suyo”.



El velorio del matrimonio brasileño tuvo lugar el viernes 30 de junio en su granja en Paranã y el entierro se llevó a cabo el 1 de julio en la misma zona, de acuerdo con el medio mencionado.

La alcaldía de Paraná, en el estado de Tocantins, lamentó la muerte de Ana y Mamédio en un comunicado. “Que se encuentre fuerza y unidad en este tiempo de luto, y que el amor y la esperanza brinden alivio a aquellos que sufren por la partida de estos estimados ciudadanos”, escribió.

VALERIA CASTRO VALENCIA

