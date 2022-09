¿Alguna vez ha pensado en dejarlo todo atrás y emprender una travesía con su compañero de vida? Eso fue lo que hicieron Samantha Khoo y Rene Sullivan -una pareja residente en Malasia- en 2017, luego de que ella tuviera un día cansado en su trabajo y decidiera proponerle a su cónyuge que partieran, olvidándose de todo lo que lo les permitía disfrutar de la vida.

El cuestionamiento de Khoo era claro: ¿por qué esperar a la muerte para hacer lo que queremos hacer y para ser quienes queremos ser?: “Aquí estamos, persiguiendo estos objetivos: paga tus deudas, consigue tu casa, atiende tu negocio (…) Lo hicimos todo. Estábamos en ese punto en el que nos preguntábamos: '¿Cuándo es suficiente?'", contó en entrevista con la cadena de noticias 'CNBC'.

¿Qué pasaría si muriera mañana, qué harías por el resto de tu vida? FACEBOOK

TWITTER

Aunque le tomó un tiempo responderle, Sullivan estuvo de acuerdo con esta decisión, a pesar de lo repentina que fue la propuesta: "Dije: 'Bueno, simplemente tomo mi guitarra y luego viajo por el mundo'".



(Puede leer: Wingo: ¿compró pasajes a Venezuela? Lo que debe saber para no perder su plata).

Al parecer, fue la mejor determinación que pudieron tomar. Con 40 años de edad, y 22 de matrimonio, han viajado por toda Malasia en camioneta y planean hacerlo por el mundo en barco.



"Fue un cambio de perspectiva. El dinero ya no puede ser nuestra moneda porque nunca será suficiente. El tiempo se convirtió en nuestra moneda: ¿cómo gastamos nuestro tiempo? Haciendo lo que queremos", fueron las palabras de Samantha.

Además, al notar que su estilo de vida generaba interés entre sus conocidos, crearon un canal de YouTube y redes sociales en las que comparten su día a día. Ya cuentan con más de 55.000 seguidores.

(Le puede insertar: Visas y requisitos: ¿cuáles son las más difíciles de conseguir?).

'No somos ricos': ¿cómo lo hicieron?

Eran emprendedores, tenían diferentes propiedades y dirigían sus propios negocios de bienes raíces, los cuales vendieron para poder cambiar de estilo de vida. Comenzaron a ganar dinero de inversiones más pequeñas y a vivir solo con los necesario.



"Te das cuenta de que realmente no necesitas mucho dinero, porque no estás pagando a tu personal, no estás pagando el alquiler, no estás pagando una propiedad, no estás pagando un crédito”, explicó en la entrevista.

La más importante, según recomiendan: no adquirir deudas: "Era muy importante estar libre de deudas. Por ejemplo, para las propiedades que compramos, nos aseguramos de que fueran pagadas dentro de cinco año".

(Le recomendamos leer: Las cinco ciudades más costosas del mundo para vivir).

El transporte, clave para el ahorro durante los viajes

Compraron una camioneta y con ella recorrieron todo el país asiático durante años, inversión que les sirvió para evitar dos de los aspectos más costosos de viajar: el transporte aéreo y la estadía. Así estuvieron hasta 2019, cuando comenzaron a planear un viaje por carretera de seis meses hacia Reino Unido, conduciendo a través de China, Mongolia, Rusia y algunos países de Europa.

El problema llegó con la pandemia de la covid-19, que interrumpió sus planes y los obligó a establecerse de nuevo. Cuando volvieron a retomar el viaje, estalló la invasión rusa en Ucrania. Su decisión fue replantear el viaje y comenzar a vivir en un bote pequeño.

¿Cómo sucedió? Samantha vio un video de YouTube sobre esta práctica y le propuso a su esposo que se lanzaran a las aguas desconocidas de la navegación. Él le puso una condición, que vivieran temporalmente en un barco alquilado y probaran la mar antes de comprar un navío. Vivieron en el puerto de Pangkor, en su país natal, y se enamoraron de ese estilo de vida: en abril de 2022 compraron un bote de quilla (el de vela es para recreación y no para transporte) usado.

El sueño es anclar nuestro bote en aguas azules y estar rodeados de islas FACEBOOK

TWITTER

“Realmente se requiere mucho trabajo duro. Estamos aprendiendo nuevas habilidades todos los días (...) Este barco no es solo nuestro hogar: también es nuestra universidad, nuestro dormitorio, nuestra oficina, toda nuestra vida se desarrolla aquí”, expresó a 'CNBC'.

(No deje de leer: Cuatro recomendaciones infalibles para organizar un viaje).

Finalmente, aclaró que no han zarpado porque prefieren aprender todo lo que puedan antes de partir. Llevan meses perfeccionando sus habilidades y, en menos de lo que piensan sus seguidores, podrían comenzar su viaje por el mundo en el bote de sus sueños. Su primer destino sería Tailandia, a donde planear zarpar en 2023.

“En el puerto de Talagar, cuando caminamos hacia la puerta principal, nos cruzamos con un capitán sudafricano, un capitán francés, un marinero alemán, un carpintero indonesio, quienes se convirtieron en nuestros vecinos. Conociendo a los propietarios de los barcos, ya es como viajar por el mundo. (...) El sueño es anclar nuestro bote en aguas azules y estar rodeados de islas”, concluyó Khoo.

Tendencias EL TIEMPO