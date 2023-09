'MasterChef Celebrity' es uno de los programas más vistos por los colombianos, no solo por sus difíciles retos que ponen a sufrir a más de un concursante en la cocina, sino también por las particulares emociones que sobresalen entre los participantes.



Esto ha hecho que los espectadores del concurso tomen partido y sigan la vida de sus competidores favoritos de cerca, como sucede con la pareja de Diego Sáenz y Laura Barjum, quienes demostraron a lo largo del show amarse y apoyarse de manera incondicional en cada desafío gastronómico.

Aunque el músico y la exreina de belleza ingresaron al reality con una relación amorosa, parece que, tras la eliminación de la costeña, esta podría haber terminado.



Según algunas especulaciones de sus seguidores en las redes sociales, las celebridades estarían atravesando algunos conflictos, luego de que Barjum viajara a Estados Unidos para estudiar actuación, lo que la alejó del colombiano y su familia por un tiempo.



Aunque a la modelo se le ha visto recientemente en el país, participando de distintas actividades como la última versión de la carrera de la mujer el pasado domingo 3 de septiembre, sus redes no han mostrado ningún encuentro con el baterista.



De hecho, los fanáticos de la pareja han notado que cada uno está disfrutando por su lado con sus amistades más cercanas y de manera separada.



Así mismo, se ha evidenciado que ninguno de los dos le comenta al otro en sus respectivas cuentas sociales como anteriormente lo hacían, incluso cuando publicaban contenido juntos, razón que también ha levantado las sospechas entre los internautas sobre una posible ruptura.

Sin embargo, recientemente Barjum salió a desmentir el rumor a través de una historia de Instagram en la que confirma que sigue con Saénz en una relación a distancia.



"Con Diego seguimos. Seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, expresó la famosa en su cuenta.



Así mismo, contó que estaban intentando mantener su noviazgo con varias muestras de cariño, mientras la cartagenera se encontraba siguiendo su sueño en el país norteamericano.



"Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”, añadió la colombiana.



