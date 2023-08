El sueño de una pareja india de influencers era el de triunfar en este medio, sin embargo, su situación económica no era la mejor, por lo que tuvieron que acudir a la peor de las formas para conseguir dinero.



La pareja conformada por los jóvenes Sathi y Jaydev, decidió vender a su hija de tan solo ocho meses, para con el dinero de la venta, comprarse un iPhone 14 y así poder crear el contenido para redes sociales.



Para poder despegar con su sueño de influencers, lo primero que debían conseguir era uno de los mejores celulares del mercado, para así crear los mejores vídeos para las diferentes plataformas virtuales.



No obstante, debido a su situación economía precaria, como la mayoría de personas en la India, no tenían el dinero para poder adquirir el iPhone.

Según la revista ‘Apple Insider’, para poder conseguir este recurso económico, la pareja no tuvo más remedio que el de vender a su bebé, por lo tanto, la primera cliente que consiguieron llamada Priyanka Ghosh, les dio el dinero que solicitaban para poder adquirir el costoso celular.



Así, lo primero que hizo la joven pareja, ya con el iPhone 14 en mano, fue viajar a Bengala occidental y así empezaron a grabar y a publicar el contenido que querían.



Sin embargo, los vecinos se preguntaban qué había pasado con su bebé, ya que veían muy tranquilos a los jóvenes sin este.



Al regresar, la pareja se vio acosada y presionada por sus vecinos, por lo que la joven madre no tuvo otra opción que contarles qué había pasado con su bebé.



La gente llamó a la policía y, de acuerdo con el diario ‘DailyO, Sathi la joven madre y Pryanka Ghosh, la compradora del bebé, fueron arrestadas por las autoridades.



Jaydev, el padre del bebé pudo huir y en el momento se encuentra prófugo de la justicia de ese país, ya que esta seria la segunda vez que el hombre decidiría vender a sus hijos para conseguir dinero y así comprar algunas cosas, en este caso el iPhone 14.



Jaydev ya había intentado anteriormente vender a su hija de siete años y las autoridades locales aseguran que esta pareja no es la única en la región que decide vender a sus hijos para conseguir solventar sus necesidades, sin embargo, el caso ha llamado la atención en la India y en el mundo porque otros padres no habían vendido a su bebé con una razón tan ruin como esta.



De acuerdo con Forbes, este año la inflación en la India alcanzó un 6,5% interanual frente al 5,7% de diciembre de 2022 y el precio de los alimentos, que representa más de la mitad del índice, subió un 6,2%, mientras que los combustibles y la electricidad lo hicieron un 10,8%, lo que da a entender que una mínima parte de la publacion tendría el dinero para comprar un iPhone que se encuentra alrededor de los $ 975 dólares, es decir, $ 3.851.250 pesos colombianos con el cambio del dólar en la actualidad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

