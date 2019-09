Pareja de ancianos escapa de asilo para ir a festival de heavy metal

Esta es una de las historias más comentadas de Facebook en los últimos días y es que unos abuelos no esperaron a que los lleven a cumplir su sueño y se escaparon de un asilo en el que se encontraban para ir a uno de los festivales de heavy metal más grandes del mundo, el 'Wacken Open Air'.



Un día, uno de los trabajadores de un asilo para ancianos en Itzehoe, Alemania, se mostró muy sorprendido al ver que la pareja de esposos que estaban a su cargo ya no se encontraban en el lugar, habían desaparecido, situación que lo llevó a activar el protocolo a seguir e iniciar la búsqueda de ambas personas.



Pasaron las horas y los días hasta que en las redes sociales, específicamente en Facebook, colocan una imagen sobre el evento de heavy metal 'Wacken Open Air', a lo que estos resaltan la longevidad de sus fanáticos sin saber que estos eran los ancianos que se habían escapado del asilo.



Dicha imagen llegó a las autoridades que también estaban buscando a los señores que, al ser descubiertos, no dudaron en posar para las cámaras con la sonrisa más sincera y es que demostraron que la edad no es problema para ir a disfrutar la vida.



Los metaleros que estaban al costado de la pareja los vitoreaban al ver tal acto y es que no siempre se suelen ver, escuchar o leer este tipo de historias donde el amor prevalece haciendo lo que más gusta sin importar los años que se tengan encima.

EL COMERCIO (Perú) / GDA