Una joven pareja de amigos hizo una promesa cuando tenían 15 años. La historia se hizo viral en la red social de TikTok y las críticas no se hicieron esperar.



Génesis Cueva y Giovanni se casaron en Ecuador a mediados del pasado mes de julio cumpliendo lo que se prometieron de niños ya que, aún teniendo 25 años, seguían solteros.

¿Por qué se hicieron esa promesa?

El motivo fue por una ruptura amorosa que Génesis sufrió, por lo que contó en un video “tenía un novio en sexto grado que me rompió el corazón y me dejó. Yo busqué consuelo en mi amiguito”.



Para darle celos a su exnovio la joven decidió comenzar un romance con su mejor amigo Giovanni, de quien, además, estaba profundamente enamorada. No obstante, el hombre no entendía exactamente el mensaje que insinuaba la ecuatoriana.



Cueva afirma que ella le dijo a su mejor amigo que sentía que le iría mal en el amor porque ya había fracasado antes. “Hagamos algo, si tú y yo estamos solteros en 10 años, nos va mal en el amor, nos casamos. Somos novios y luego nos casamos”, contó Génesis.



Agregó que su amigo aceptó solo por seguirle la corriente y pese a la promesa, pasaron momentos en los que la amistad llegó a estancarse, pues la ecuatoriana había vuelto a tener una relación de cuatro años con otro muchacho. Sin embargo, volvieron a encontrarse cuando Giovanni retornó a su ciudad, en el 2018.

Dos años después los mejores amigos pusieron en evidencia sus verdaderos sentimientos y posterior a vivir una etapa de convivencia, se casaron haciendo honor a su promesa.

‘Tuve la bendición de Dios de conservar un buen amigo’

Aunque muchos usuarios que han visto el video de la joven a través de TikTok han felicitado a la pareja, también hay otras personas que los han criticado y saboteado sus contenidos.



La joven ha respondido a las críticas diciendo que “la promesa se convirtió en algo real. No se sorprendan por la edad, son simplemente promesas que como niños nos hicimos en su debido momento, pero no creíamos que iba a pasar así”.

Además, Génesis señaló que tanto ella como su esposo siempre han creído en el amor y en el matrimonio, pues sus familias los criaron de tal manera.



“Somos jóvenes, pero el tiempo que hemos pasado nos ha hecho madurar para saber qué queremos. Por eso estamos actualmente felizmente casados. Yo tuve la bendición de Dios de conservar un buen amigo y que este buen amigo resulte ser un buen esposo”, sostuvo.

