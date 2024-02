Pareja de abuelos vive en cruceros y lleva 500 días en el mar: ‘Mejor que un ancianato’

Algunas personas cuando van a gozar de un buen retiro deciden invertir su dinero en viajes por el mundo.



Esto es lo que hizo una pareja de australianos, quienes desde hace algunos años se han dedicado a conocer el mundo por medio de viajes en crucero.

Marty y Jess Ansen decidieron que una vez se jubilaran disfrutarían de su tiempo libre conociendo varios parajes del mundo.



Hasta el momento esta pareja de adultos mayores ha reservado más de 50 viajes y ha recorrido el mundo por unos 500 días.



La pareja se ha convertido en una inspiración para otros matrimonios que no saben qué hacer después del retiro y de esta forma cambiaron sus vidas para siempre.



Martí y Jess fueron entrevistados hace poco por algunos medios en los que manifestaron, a manera de broma, que ya no quisieran volver a Tierra porque no recuerdan cómo tender una cama y cocinar, ya que ahora aman vivir en el mar.



La pareja insiste en que incluso les sale más económico emprender estos viajes que pagar la manutención en un hogar geriátrico.

@20minutesonline 🛳️ Retraités, Marty et Jess Ansen vivent à bord du «Coral Princess» depuis 450 jours. Selon eux, ce mode de vie est moins cher qu’une maison de retraite, en plus d’être bien plus animé. ♬ son original - 20 minutes online

Además, manifiestan que en los cruceros en los que siempre viajan tienen una variedad de actividades por hacer como bailar, nadar, participar en concursos, visitar las tiendas y restaurantes y que si quieren una actividad diferente salen a recorrer la ciudad en la que zarpa el crucero.



A Marty y Jess les quedan nada menos que ocho meses de viaje y en los próximos días estarán visitando la lejana, pero hermosa isla de Hawái, en la cual disfrutarán de los imponentes paisajes.



Al llegar a tierra descansarán un poco del mar, pero aseguran que no dejarán de ser pasajeros de estos grandes barcos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

