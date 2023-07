Durante los últimos años, Australia se ha convertido en uno de los países preferidos para migrar, debido a una gran cantidad de factores, pues muchas personas de Colombia y otros países latinoamericanos deciden irse a vivir a este país con el fin de buscar nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, no todo es como se cree o se ve en las redes sociales de personas que ya han vivido la experiencia de radicarse en Australia con el fin de estudiar o trabajar, pues algunos migrantes aseguran que aunque el ‘país de los canguros’ ofrece generalmente grandes posibilidades de adaptación, no es así en todos los casos.

En las últimas horas, se conoció por medio de redes sociales la historia de Santiago López, un hombre de origen antioqueño que emigró a Australia con el fin de buscar mejores oportunidades académicas y laborales para su vida.



Aunque en la publicación asegura que en este país ha encontrado un sinfín de beneficios económicos que le han permitido cubrir las deudas que tiene en Colombia, existen otros aspectos que no lo tienen de todo satisfecho, por lo que decidió compartir su experiencia migratoria en redes sociales, para que consideren mejor la decisión de migrar.



“Parce, no emigre, no se venga para Australia, no salga de su país. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de tantas cosas, es mejor que no salga. Si está cómodo, tiene buen trabajo, no se desacomode, esto no es para todo el mundo. Una de las cosas con las que se enfrenta el inmigrante es la soledad, cuando uno está en un país que no es el de uno y no se tiene a la familia, los papás, los seres queridos y amigos, es más difícil” indicó en el video.

Además, argumentó los principales aspectos por los que es tan complicado adaptarse en un nuevo país: “Acá uno solo tiene la almohada como consuelo, al llegar a la casa cansado después de un día de trabajo, si es que tiene trabajo, eso solamente es para valientes. Enfrentarse a la soledad solo es para ‘berracos’. Además, cuando uno está recién llegado, las oportunidades no se abren de una y más sin contactos. También está la barrera del idioma, si uno no lo habla eso se vuelve más complicado”.



También mencionó que la diferencia horaria hace más complicado el contacto frecuente con la familia: “cuando acá está amaneciendo, en Colombia ya se está oscureciendo, uno casi en contadas ocasiones puede coincidir con la familia”.



“No se venga para Australia, si no quiere desacomodarse, si no quiere sufrir, no somos mejores, pero esto no es para todo el mundo (...) Cuando llegué, perdí mucha plata, me quedé con unos cuantos dólares, vine con mi esposa y no teníamos trabajo, no sabíamos hablar el idioma”.

El mensaje que finalmente envío para las personas que están decididas a migrar o están fuera del país, es tener paciencia, “poco a poco, uno se va a adaptando, va haciendo contactos, pagando deudas, aprendiendo el idioma, se va haciendo todo más fácil, más fácil de llevar cada día”.



“Es muy cierto, eso no es para todos, uno tiene que estar abierto a cambios, conocer, adaptarse”, “ni siquiera estoy en otro país y me siento así”, “tiene toda la razón”, “no hay otro país tan agradable para vivir como nuestra amada Colombia”, son algunos de los comentarios en la publicación.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

