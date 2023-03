El parapente es un deporte que cautiva pero se debe practicar con todas más medidas de seguridad. Los accidentes pueden ser fatales teniendo en cuenta que es una actividad que se realiza en el aire.



En una maniobra de entrenamiento, minutos de terror vivió un aprendiz que salvó su vida de milagro al sujetarse del instructor con una sola mano en un paramente que volaba a unos 300 metros de altura.

Lo insólito es que al instructor se olvidó por completo de asegurar el arnés y esto obligó al alumno inexperto que milagrosamente se pudo aferrar a la barra de metal y por momentos al profesor para no caer al vacío.



Pese a que el suceso ocurrió en Suiza en 2018, el video de la peligrosa maniobra una vez más se volvió viral en redes sociales debido al riesgo inminente de muerte que vivió el arriesgado alumno.



Hombre sobrevive de milagro tras error de instructor. Foto: Tomada de video

De acuerdo con lo conocido en su momento, el aprendiz y protagonista de esta historia de vida, que bien pudo también haber sido de muerte, fue el reconocido youtuber estadounidense Cris Gursky, quien pasaba unos días de vacaciones en ese país y decidió dar un paseo en parapente para grabar un video y publicarlo en su canal.



Apenas despegan, en el video se observa al protagonista y su instructor desde una montaña. Seguidamente se observa que el profesor se da cuenta que no tiene sujetado el arnés del creador de contenido, por lo cual esos largos 120 segundos se convirtió en una escalofriante pero a la vez experiencia en el aire.

Gursky subió en sus redes la radiografía de la fractura. Foto: Tomada de redes de Gursky

En esos dos minutos que dura la grabación, Gursky, con desespero, se aferra a la vida al tomarse al tubo de metal y a una pierna del instructor para no caer mientras se observa el hermoso paisaje de montañas y laderas.



A su vez, el instructor intenta sujetar al youtuber, pero con calma no pierde el dominio y logra maniobrar durante el vuelo.



Gracia a la experiencia del instructor, pese a su garrafal olvido, logró llegar hasta una pradera, en donde Gursky logró desahogarse tan pronto tocaron tierra. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que el alumno presentó una fractura en una de sus muñecas y un desgarro de su bíceps.



Al final, tras el insólito suceso, Gursky, en entrevista con medios se mostró comprensivo con el tremendo olvido del instructor.

“Aunque el piloto cometió un error garrafal al no atarme al planeador, hizo todo lo posible para que llegara al suelo rápidamente y sin problema. Agarró mi arnés y maniobró con una sola mano”, puntualizó.



