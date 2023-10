¿Cómo solucionar y prevenir que su parabrisas se empañe? Le contamos

Un problema común para los conductores de automóviles es entrar al vehículo y que, por el choque de temperaturas del aire exterior e interior del carro, el parabrisas se empañe.



(Lea también: ¿Qué tan seguro en su carro? No es solo cuestión de garantía).



Claramente no es recomendable conducir con los vidrios empañados, pues la visibilidad de la carretera se ve altamente comprometida, y el trayecto resultaría peligroso para los pasajeros del vehículo y cualquier otro ser vivo en su camino.

Es por eso que reconocidas marcas de carros, como Volkswagen o Kia, publican en sus páginas web consejos y recomendaciones para evitar este problema y también para eliminarlo.



La primera solución que se plantea es intentar mantener el equilibrio entre la temperatura exterior e interior del coche. Este método, no obstante, resulta poco efectivo, pues en la mayoría de los casos no depende del dueño.



Es por eso que las marcas plantean alternativas que funcionan por medio del uso del aire acondicionado. En caso de estar en verano, es decir, que la temperatura en el exterior sea elevada y dentro del carro bajo, Kia recomienda reducir la potencia al aire, o bajar las ventanas, para equilibrar la temperatura.



Además, aclaran que la condensación en verano se produce principalmente en el exterior del vehículo, por lo que los limpiaparabrisas pueden ser una muy buena opción.



(Relacionado: Hombres le rompen un vidrio del carro a un ciudadano en Cali).



Por otro lado, si la situación se presenta en invierno, Kia recomienda activar el botón de recirculación de aire, incluido en casi todos los autos modernos, y representado por un automóvil con una flecha curva en su interior



En caso de que el anterior método no funcione, una buena alternativa es prender el aire acondicionado y apuntarlo hacia el parabrisas. Esto ayudará a equilibrar las temperaturas más rápido, aunque puede ser incómodo si afuera está haciendo una temperatura muy baja.

(De interés: Así es como conductores pueden acceder al 60 por ciento de descuento en valor del Soat).



Ahora, ¿qué pasa si el automóvil no tiene sistema de aire acondicionado? Pues bien, el taller de autos ‘Parabrisas Valdovino’ recomienda untar un poco de jabón de manos en un paño o trapo y restregar el vidrio hasta que el vaho se elimine por completo. El jabón evitará que se vuelva a empañar en la trayectoria.

♬ Sunrise - Official Sound Studio @parabrisas_valdovinos En este video, te revelaremos un truco infalible para desempañar el vidrio de tu automóvil cuando no dispones de aire acondicionado. Utilizando únicamente un toallín y jabón líquido para las manos, podrás disfrutar de una visibilidad clara y segura en cuestión de minutos. En primer lugar, te explicaremos paso a paso cómo preparar la solución de jabón líquido para las manos. Con ingredientes que seguramente tienes en casa, lograrás crear una mezcla efectiva que ayudará a prevenir el empañamiento en el parabrisas. Te daremos consejos sobre las proporciones adecuadas y la forma correcta de aplicarlo. A continuación, te mostraremos cómo aplicar el jabón líquido en todo el parabrisas de tu vehículo. Siguiendo una técnica específica con el toallín, asegurarás una cobertura uniforme y completa. El jabón actuará como una barrera protectora, evitando que el vidrio se empañe debido a la humedad. Además, te daremos recomendaciones sobre cómo mantener el vidrio limpio y libre de residuos para optimizar los resultados de este truco. Te enseñaremos a utilizar otros métodos de limpieza y cuidado del parabrisas, que complementarán esta técnica y te permitirán disfrutar de una conducción más segura. No importa si conduces un vehículo antiguo o simplemente buscas una solución rápida y efectiva para desempañar el vidrio de tu auto, este video te mostrará cómo hacerlo utilizando un toallín y jabón líquido para las manos. ¡Prepárate para decir adiós al empañamiento y disfrutar de una visibilidad nítida en todo momento! No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más consejos y trucos relacionados con el mundo de los automóviles. ¡Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video! #viralchile🇨🇱

Finalmente, las marcas de carros recomiendan siempre mantener limpios sus cristales, pues esto ayuda a prevenir la concentración de vaho, y hace que el proceso de desempañado sea más rápido.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

El misterio del vuelo 19 que desapareció y creó el mito del Triángulo de las Bermudas

Estudio revela los cinco tipos de dueños de gatos que hay: ¿Cuál es usted?

¡La calabaza más grande y más pesada del mundo! En la competencia superó la tonelada