En varios lugares del mundo, el arroz es un alimento que funciona a cualquier hora del día; sin embargo, una de las preguntas más comunes es que si este grano se debe lavar antes de su consumo.



Ante esto, la nutricionista Karina Cordeiro, estudiante de doctorado de la Universidad de São Paulo, respondió a el interrogante.

¿El arroz se debe lavar?

La nutricionista Karina Cordeiro, quien se encuentra en proceso de doctorado en la Universidad de São Paulo (USP) en Nutrición y Salud Pública, señaló que en el pasado, lavar el arroz era una medida común debido a que los granos solían contener residuos de plantaciones, piedras o cortezas. No obstante, la situación ha cambiado en la actualidad.

(Además: ¿Cómo puede eliminar gorgojos del arroz y la harina? Le contamos).

Facebook Twitter Linkedin

La experta respondió la pregunta. Foto: iStock

De acuerdo con la experta, los arroces que se adquieren en supermercados y mayoristas se someten a procesos de pesado y envasado que garantizan la ausencia de estos posibles residuos, eliminando así la necesidad de lavarlos antes de cocinarlos.



Además, advirtió que lavar o escurrir el arroz después de cocinarlo puede provocar una pérdida significativa de compuestos valiosos, incluyendo minerales como potasio, magnesio, hierro y fósforo, así como vitaminas hidrosolubles como la B1, B2, B3 y B6.

¿Qué tipo de arroz se debe lavar?

Es importante aclarar que el lavado del arroz no representa un problema si se realiza por un corto periodo de tiempo antes de cocinar, aunque en realidad es innecesario.



Sin embargo, hay una excepción a esta regla. En el caso del arroz integral, especialmente aquel que se compra al por mayor, la práctica de lavarlos puede ser beneficiosa ya que puede ayudar a conservar el alimento en condiciones óptimas.

(De interés: ¿Cuál es el origen del arroz chino y cómo se puede preparar fácilmente?).

Facebook Twitter Linkedin

El arroz es un alimento que acompaña a varias comidas. Foto: iStock

¿Cómo cocinar el arroz correctamente?

Según Cordeiro, el valor energético del arroz no cambia cuando se lava crudo. La pérdida de nutrientes ocurre después de la cocción, debido a que una pequeña cantidad del almidón presente en el grano se dispersa en el agua de cocción. Este efecto se agrava en el caso de una cocción prolongada, lo que comúnmente se conoce como "arroz empapado".

(Lea: Cómo hacer el arroz: truco para la medida exacta de agua sin necesidad de tazas).

“Es importante que la cocción de cualquier tipo de arroz se realice en agua suficiente para cubrir los granos, añadiendo un poco más si es necesario para terminar la preparación, siempre utilizando la sartén parcialmente tapada (o completamente tapada si está es apta para preparar arroz) y, al finalizar la cocción, cubrir completamente la cacerola, permitiendo que la humedad quede dentro del recipiente y sea absorbida por el grano cocido”, detalló la nutricionista.

¿Qué es el arroz blanco en polvo?

Para aquellos preocupados por el arroz blanco en polvo, la nutricionista Karina Cordeiro proporcionó tranquilidad y afirmó que no representa ningún riesgo para la salud, a menos que la persona que entra en contacto con el polvo sea alérgica a los componentes del arroz.



La experta enfatizó que los alimentos secos, como el arroz crudo, no son un medio propicio para el crecimiento de bacterias si se almacenan en ambientes secos, como recipientes y áreas sin humedad o con poca humedad.



Sin embargo, si el arroz entra en contacto con agua u otros líquidos, debe cocinarse inmediatamente y no volver a guardarse, ya que esto podría propiciar el crecimiento de descomposición o microorganismos patógenos, especialmente hongos. Estos se eliminan por completo con una cocción adecuada y el uso de utensilios limpios.

Una receta original para hacer arroz de una nueva manera

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por O Globo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO

'¿La cucaracha va incluida?': Graban insectos entre comida de reconocido café

La historia del joven con dos empleos que se ha hecho viral en TikTok

Abuela conquista TikTok por su reacción al volver al cine después de 10 años