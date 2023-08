Seguramente en alguna ocasión ha notado que en la ropa interior femenina hay una especie de “bolsillo” o doble forro. Aunque es una prenda que la utilizan las mujeres todos los días, muy pocas saben cuál es su verdadera función. Incluso, las personas se suelen sorprender, pues este es mucho más importante de lo que parece.

Facebook Twitter Linkedin

Este pedazo de tela previene la irritación por el roce al caminar y la sudoración natural excesiva al estar en movimiento o en climas cálidos. Foto: iStock

Según el medio 'Cocotfyma', la ropa interior se creó en el antiguo Egipto en el año 3000 a. C. pues ahí surgió la primera pieza de lencería; una túnica delgada que iba desde el pecho hasta el tobillo. Esta se usaba para distinguir a las mujeres de clase alta de aquellas que eran esclavas.



Más adelante, en el 400 a. C., en el Imperio Romano, se desarrolló más la importancia de la higiene personal y es por ello que aparecen prendas más enfocadas a las zonas íntimas.



(Lea también: Las cometas se toman el cielo en agosto, ¿pero cuál es su historia en Colombia?).



Las primeras bragas concebidas como prenda íntima femenina se remontan al siglo XVIII, estas tenían mucha tela y llegaban hasta los tobillos. Con el paso de los años se fueron reduciendo, hasta producir los pantis que se tienen hoy en día, los cuales son fabricados con diferentes tejidos cómo: algodón, encaje, seda u otros materiales sintéticos.

¿Para qué sirve el bolsillo de la ropa interior?

La ropa interior femenina tiene una doble función: una es cuestión de higiene y para que la ropa exterior no se manche con posibles secreciones corporales, y la otra proteger las partes íntimas del contacto con la ropa.



Para desempeñar todas las funciones, la mayoría de los pantis tienen una especie de "bolsillo", aunque en realidad es un doble forro de algodón. Una capa adicional que no puede ser cosida en la parte de arriba para evitar que este sea incómodo.



Además, este pedazo de tela previene la irritación por el roce al caminar y la sudoración natural excesiva al estar en movimientos o en situaciones de incremento de calor.



(No deje de leer: El sencillo truco para que no se oxide el banano y dure más: usar una bolsa de plástico).

Esta tela es clave cuando la ropa interior es fabricada con otros tejidos como poliéster, pues este material no es el más adecuado para la zona. Por ello, este pedazo de tela suele ser de algodón, pues es fibra natural transpirable que hace que la humanidad se evapore rápidamente.



En ese sentido, el "bolsillo" es básico para evitar el paso de bacterias que puedan altear la flora vaginal y desarrollar infecciones. Además, que esté abierto es una ventaja a la hora de lavar la ropa interior, ya que se puede hacer una limpieza más profunda a través del doble forro.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El telescopio Hubble encuentra un joven planeta que evapora su atmósfera como 'hipo'

Infiel: mujer se sube al capo de una tractumula tras descubrir a su pareja

Hombre fue atacado por un tiburón mientras se lavaba las manos