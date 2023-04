Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, es una cantante icónica del género ranchero. Durante su larga carrera musical, destacó por varios éxitos musicales como ‘Rata de dos patas’, ‘Tres veces te engañe’ y ‘Azul celeste’, que la consolidaron como una artista de talla mundial.

La artista se despidió de los escenarios con una emotiva presentación que reunió las mejores canciones de toda su carrera. Además, oficializó su retiro con la celebración de su cumpleaños 76.

Hace algunos días, el representante de la cantante anunció que su último concierto sería en el palenque de la Feria de Texcoco, el mismo lugar que la vio actuar por primera vez en 1984 y que ahora sería el escenario de su retiro.

El show, que se disfrutó el 1 de abril, un día antes de su cumpleaños, dejó ver a la artista llena de energía. Pese a que se encontraba en una silla de ruedas, su voz aún se conservaba intacta.

Durante más de dos horas, no paró de cantar sus éxitos más conocidos. Arrancó con 'Invitame a pecar’ y ‘Saludas a la tuya', pero luego sobrevinieron canciones como ‘Taco Placero’ y ‘Tres veces te engañé'.

“Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar, agradezco su cariño y amor”, dijo la artista, quien dio su presentación en un sillón sentada en el centro de la tarima. Constantemente era girada para que los asistentes pudieran verla.

Luego de terminar el concierto, Paquita la del Barrio, conmovida, agradeció a todos sus fanáticos por haberla escuchado durante tantos años y aprovechó para decir que sus aplausos “se iban con ella hasta la tumba”.

El concierto finalizó con la celebración de su cumpleaños 76. Cabe mencionar que Paquita nació el 2 de abril de 1974 y la presentación se realizó un día antes de su cumpleaños. En una de las grabaciones se le vio sentada en su trono con un ramo de rosas y varios mariachis, quienes le dieron una presentación por su día especial.

Aunque no es un adiós definitivo de todos los escenarios, la intérprete ya no podrá cantar en tarimas grandes por sus problemas de salud. No obstante, seguirá cantando en lugares que estén acordes a sus necesidades.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO