Gerard Piqué no fue el único que se robó la atención tras el anuncio de ‘BZRP Music Sessions #53’, la colaboración conjunta entre Shakira y Bizarrap que, después de su estreno, se convirtió en fenómeno global. En medio de indirectas, ‘tiradera’ y dardos, salió a relucir el nombre de la cantante mexicana Paquita la del Barrio.



¿Qué tienen en común Paquita la del Barrio y Shakira? A simple vista, no mucho; para los seguidores de la barranquillera, la actitud arrolladora y las contundentes letras dedicadas a hombres que, lejos de ser indirectas, no dejan nada a la doble lectura.

Shakira, al igual que lo ha hecho ‘la reina de las rancheras’ en muchas otras de sus canciones, fue clara y contundente en su nuevo sencillo. “Una loba como yo, no está pa’ novatos”, “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” y “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, fueron solo algunas de las frases que soltó hacia su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

(Lea también: ‘Rata de dos patas’: ¿una canción al desamor o a un expresidente mexicano?).

Desde el anuncio, el tono directo del que está cargado ‘BZRP Music Sessions #53’ no pasó por alto entre los seguidores, quienes incluyeron a Paquita la del Barrio, autora de un auténtico himno para todas las mujeres decepcionadas por sus parejas, en su lista de memes.

“Se viene ‘Rata de dos patas’ versión 2.0 - Shakira FT Paquita la del barrio”, escribió un usuario haciendo alusión a la icónica canción de despecho de la mexicana; mientras que otros twittearon: “Así esperando a que Shakira nos actualice el himno ‘Rata de dos patas’ de Paquita la del Barrio” y “Paquita la del Barrio, orgullosísima de la nueva de Shakira”.

Se viene Rata de 2 patas versión 2.0 - Shakira FT Paquita la del barrio 👌🏽 pic.twitter.com/uVLFIMoWbd — 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 🍍 (@eduardoserenag) January 12, 2023

Este último deseo de los seguidores, al parecer, se hizo realidad, pues la también compositora y actriz mexicana se pronunció a través de redes sociales en las últimas horas.

Paquita la del Barrio responde a comparaciones por canción de Shakira

Después de retuitear algunos trinos de los usuarios en su cuenta oficial, Paquita la del Barrio decidió romper el silencio con respecto al nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap, el pasado 12 de enero.

(Siga leyendo: Casio le responde claro a Shakira tras nombrarlos en su canción contra Piqué).

“Justo expresarlo en una canción con sentimiento”, escribió la intérprete de ‘Ni tú ni yo’ en respuesta a una publicación que decía: “¿Qué es lo peor que has hecho por despecho? Shakira lo hizo muy bien canalizándolo en una rola que seguro le traerá mucho dinero”.

Justo expresarlo en una canción con sentimiento https://t.co/InGOwu6ViX — Paquita la del Barrio (@paquitaoficialb) January 12, 2023

Como si con el primer comentario no hubiese sido suficiente, la artista mexicana, especialista en realizar ‘tiradera’ en contra de los hombres, decidió reafirmar su apoyo hacia la cantante respondiendo una de las preguntas de sus fanáticos.“¿Eres team Shakira?”, cuestionó el usuario @ErikSaldanaMX. A lo que Paquita respondió: “Lo somos, Shakira team”.

Lo somos @shakira team — Paquita la del Barrio (@paquitaoficialb) January 12, 2023

En su cuenta de Instagram tampoco se quedó atrás. Allí publicó una fotografía, acompañada de la descripción: “Un abrazo para Shakira”.

(De interés: Contundente reacción de Antonela Roccuzzo tras fuerte canción de Shakira a Piqué).

Paquita la del Barrio le dio la vuelta al mundo por interpretar ‘Rata de dos patas’, una canción llena de agravios hacia los hombres como “rata inmunda, animal rastrero y escoria de la vida”. Ahora, junto con Shakira, es considerada una de las diosas del despecho.

Más noticias en EL TIEMPO

Miss Universe 2023: cómo y cuándo ver la ceremonia de coronación

Kanye West se casó en secreto: ¿Quién es su nueva esposa?

Mujer que buscaba ser madre revela que logró inseminarse en hamburguesería

Doctora Polo de 'Caso Cerrado' reacciona a la canción de Shakira y Bizarrap

Tendencias EL TIEMPO