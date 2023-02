El pasado 11 de febrero la artista mexicana Paquita la del Barrio tenía una presentación en Cuauhtémoc como parte de la celebración de San Valentín; sin embargo, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ no se pudo levantar tras haber tomado un fuerte medicamento que causa somnolencia.



Según informaron sus representantes, la cantante presentó un fuerte dolor en la ciática, un nervio que recorre la espalda, por lo que fue llevada al hospital ABC donde le suministraron los medicamentos. Por obvias razones su presentación fue cancelada.

“Le explicamos al doctor y dijo ‘hay que hacerle una resonancia magnética, pero mientras vamos a quitarle el dolor con un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina y con eso en dos días está bien’”, contó Francisco Torres, su mánager, a los medios de comunicación.



Según el representante, el medicamento no le iba a “caer de peso” porque ella “está fuerte”. No obstante, el efecto le duró más de lo esperado y el sábado, aunque pudo abrir los ojos y estaba consciente de su compromiso, prefirieron dejarla descansar.



(Lea también: RBD en Colombia: así avanzan los preparativos en Provenza antes del anuncio).



“La fue a ver el doctor y me dijo ‘no hay que hacer nada, solo esperar a que se le pase el efecto. En algunos pacientes, aunque bien Paquita está fuerte, el efecto llega a durar hasta cuatro días’. Está durmiendo, esa consciente, pero somnolienta”, detalló.

Por su parte, ‘TV Azteca’ afirmó que la intérprete de 75 años “no está en buenas condiciones”.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA

*Con información de ‘EL UNIVERSAL’ - México (GDA)