Si hay una artista que hable sin tapujos del amor es Paquita la del Barrio. La cantante mexicana ha sido por décadas un referente de la música de despecho, cantándole al desamor y a las relaciones tóxicas.



Por estos días, la intérprete de éxitos como ‘Rata de dos patas’ y ‘Tres veces te engañe’, se alista para una serie de conciertos en su país natal y ha vuelto a ser noticia por unas picantes declaraciones dadas en una rueda de prensa previa a una de sus presentaciones.



En un reciente encuentro con periodistas, la cantante habló de su actual situación sentimental y, como era de esperarse, sus palabras generaron revuelo entre los asistentes y también sus seguidores, pues afirma que aún puede encontrar el amor de su vida.

La cantante nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, México. Foto: Instagram: @paquitaoficialb

Ante la pregunta de si actualmente tenía novio, la artista respondió jocosamente: “No, nada más yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola”.



De igual forma, los periodistas le indagaron por su tipo de hombre ideal. Ella, en un tono sincero agregó: “No sé, cuando quieres a alguien no te fijas ni en los zapatos, pero estamos bien así”.



Uno de los momentos más picantes de la entrevista fue cuando surgió el tema del sexo, a lo que la cantante aclaró que llevaba un largo tiempo sin tener relaciones con alguien: “Ya ni me acuerdo. Yo necesito a alguien que me enseñe, mejor, así está bien”, expresó con sinceridad.



Posteriormente, la cuestionaron si estaría dispuesta a ser una ‘sugar mommy’, es decir, a mantener económicamente a una pareja, a lo que la artista dijo: “¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad, pero cada quién su lugar”.

Quién es Paquita la del Barrio

Francisca Viveros Barradas, su nombre de pila, nació en Veracruz, México, en el año 1947. Se dio a conocer en el mundo del espectáculo a inicios de la década de 1970 bajo el seudónimo de Paquita la del Barrio. Además de su faceta como cantante, Ha aparecido en varias producciones de televisión en su país.



Paquita es dueña de una voz grave y profunda, por la que es reconocida en muchos países de Latinoamérica, además de caracterizarse por interpretar temas del género ranchero con letras melancólicas que describen el dolor de las relaciones fallidas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS