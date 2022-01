Francisca Viveros, más conocida por su nombre artístico como ‘Paquita la del barrio’ preocupó a sus seguidores y fanáticos tras publicar un video en el que menciona que se encuentra un poco mal de salud.

La cantante de música ranchera hizo la grabación para pedir disculpas a su público ya que tenía algunas presentaciones planeadas en Moroleón, México, que tuvieron que ser canceladas debido a que no se encuentra en las mejores condiciones de salud para asistir.

“Amigos de Moroleón creanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien”, afirmó mientras se le ve postrada en cama.



Según afirmó la artista, tuvo que someterse a un tratamiento médico el pasado fin de semana para aliviar un dolor que venía presentando en el nervio ciático y ahora tiene que guardar reposo en cama por al menos dos semanas ya que no puede caminar.



“Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”, señaló.



A su vez, comentó que se sentía muy triste por no poder cumplir con el concierto en el marco de la Feria de Moroleón este 29 de enero, pero que cuando se recupere espera estar en esa ciudad.



“Me da mucha tristeza no estar con ustedes, ustedes saben que nunca les he fallado entonces pues por esta, discúlpenme”, afirmó.



Entre tanto, la oficina de representación artística de la cantante afirmó que está evolucionando favorablemente, por lo que esperan poder cumplir con todos los demás compromisos artísticos y la gira con Lupita D´Alessio, una vez se terminen sus semanas de reposo.



“Una vez terminado este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados. (...) Ofrecemos una sincera disculpa y agradecemos a todos su comprensión”, finaliza en comunicado.



Todos sus seguidores quedaron bastante preocupados y aprovecharon las plataformas digitales para enviarle mensajes de apoyo y deseándole que se recupere satisfactoriamente para verla pronto en los escenarios.

