Paquita la del Barrio aconseja a Belinda tras lanzamiento de 'Cactus'

Paquita la del Barrio, la icónica cantante de 76 años conocida por sus canciones sobre desamor y traiciones masculinas, ha compartido su sabiduría y consejos con Belinda, la joven artista envuelta en polémica por su canción "Cactus", dedicada a su expareja Christian Nodal.



En una conferencia de prensa, Paquita, siempre firme en su postura contra los hombres, envió un mensaje a Belinda, a quien ahora se refiere como 'Belik', instándola a enfocarse en reconstruir su vida, siguiendo el ejemplo del propio Christian Nodal con su éxito 'Botella tras botella'.



"No tiene sentido derramar lágrimas por nadie. Yo he vivido esto y no gané nada con ello. Yo ya no lloraré por nadie, y ella, tan joven, tampoco debería", declaró.



La experimentada cantante también subrayó que los asuntos del corazón no pueden forzarse, y aconsejó a Belinda que es mucho mejor cambiar de rumbo en lugar de vivir en la tristeza del desamor. "Belinda tiene la habilidad de conocer a otra persona y olvidar al anterior. Además, es importante comprender que no se puede obligar a un hombre a amarla", añadió.



A pesar de sus propias experiencias desafiantes en el amor, Paquita no ha perdido la fe en él. Incluso alentó a las mujeres a no perderse la experiencia del matrimonio, una institución que ella misma vivió durante 30 años, hasta el fallecimiento de su esposo Alfonso Martínez en el año 2000.



"Es una experiencia hermosa. Estuve casada durante 31 años y, aunque él ya no está, no me arrepiento de nada. Aquellos que quieran casarse, que lo hagan por amor y no por interés", enfatizó.



Por ahora, el romance no es una prioridad en la vida de Paquita, quien está concentrada en su salud y su carrera. "Me dedico a trabajar, no salgo mucho para evitar ser vista", bromeó. "En realidad, salgo solo cuando me interesa algo en particular, como cualquier persona. No estoy buscando, pero si aparece alguien valiente, ya veremos, aunque no tengo muchas expectativas", concluyó.



Los seguidores de Paquita tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en un concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional el próximo 18 de febrero como parte de su gira 'La última parada', la cual ha compartido con la Sonora Santanera.

