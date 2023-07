Es común que los padres a lo largo de la vida intenten enseñarle a sus hijos sobre responsabilizarse de sus acciones. Algunos recurren a estrictas normas y otros a ser un poco más flexibles.



Sin embargo, esta pareja en Texas ha llamado la atención de los internautas en las redes sociales con un video en el que explican por qué le cobran a su hija adulta por vivir en su casa.

Cody y Erika, los padres de la joven Kylee, explicaron su decisión en un vídeo que se volvió viral en TikTok en junio de 2022, cuando ella todavía estaba en la escuela.



Según ellos, querían que su hija comprendiera las responsabilidades financieras que conlleva la vida adulta y la importancia de prepararse para el futuro. Su idea era enseñarle el valor del dinero y cómo administrar sus gastos de manera responsable.

Desde el principio, establecieron que solo le cobrarían el alquiler si conseguía un trabajo después de graduarse. De esta manera, querían asociar el pago de la mensualidad con la obtención de sus propios ingresos.



En mayo del año pasado, Kylee terminó sus estudios y comenzó a entregar a sus padres una suma mensual de 300 dólares, que serían casi un millón 200 mil en pesos colombianos, aunque este monto se reducía a 200 dólares, casi 800 mil pesos, si ella asumía la responsabilidad de sus compras de supermercado.



Aunque Erika inicialmente consideró que la medida era algo exagerada, decidieron seguir adelante con la iniciativa. Este año, finalmente, la joven se independizó, lo que los padres vieron como un éxito en su esfuerzo por enseñarle responsabilidad financiera.

La publicación original cuenta con más de 48 mil 'me gusta', casi 10 mil comentarios y ha sido compartida casi mil 200 veces. Sin embargo, la pareja volvió a subir el video y en este tuvieron casi 18 mil 'me gusta', alrededor de siete mil comentarios y fue compartido por más de 650 personas.

En ambos tuvieron reacciones divididas, algunos a favor de la propuesta y otros rotundamente en contra.



"Nunca he cobrado a mis hijos, esta es su casa siempre", "mis padres me cobraron el alquiler y dijeron que lo pondrían para mi primera casa, pero no fue así", "les enseña buenas habilidades para la vida", fueron algunos de los comentarios más sonados.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

