Papás de mujer que estuvo en UCI por un batido de proteínas piden ayuda para tratamiento

De acuerdo con la información brindada por medios de comunicación como ‘El Español’, ‘Telecinco’ o ‘La Vanguardia’, el 28 de septiembre de 2022, Marta Pérez, quien entonces tenía 19 años, sufrió una reacción alérgica y un shock anafiláctico, luego de tomar un batido de proteína que tenía pistacho, al que ella es alérgica.

La joven oriunda de Alicante, España, bebió un poco de la proteína que le ofreció el entrenador, una vez terminó su rutina de ejercicios en el gimnasio, sin saber que contenía el fruto seco.

A los pocos minutos se sintió enferma, acudió a un centro médico, le administraron Urbason y fue enviada a su casa. Al ver que no mejoraba, regresó al hospital y ahí sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Marta fue ingresada a una UCI y, según se lee en la página web ‘Ayuda a Marta’ creada por los padres de la joven, entró en un estado de mínima conciencia.

La mujer fue trasladada al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, y allí los tutores de la paciente tuvieron varios problemas de comunicación con los médicos por la supuesta poca alimentación que recibía y que la habría hecho perder más de 20 kilos, al igual que desacuerdos por el apoyo de respiración artificial al que la conectaron.

Luego de luchar por pedir un traslado al Hospital Vithas Valencia Consuelo, se consiguió, pero allí enfrentaron otros dilemas como que solo tendrían una prórroga de dos meses para recibir tratamientos e intervenciones.

Hoy Marta Pérez está en casa recibiendo sus terapias y acompañamiento médico, así se ve en el perfil de Instagram de su madre, en el cual, también han dado a conocer que quieren viajar a México para que la joven reciba un tratamiento especial que contribuya a su recuperación.

María Verdejo, mamá de la paciente le dijo al programa ‘informativos’, de ‘Telecinco’: “El viaje a México sería para que mi hija reciba una terapia complementaria que no hay en España ni en Europa. Se han hecho estudios, pero no se pone en práctica. Y está indicada para la anoxia cerebral (privación total de oxígeno a los tejidos del cerebro que se produce por una falta de flujo sanguíneo o contenido bajo de oxígeno). Es una cosa muy sencilla, no es nada invasiva”.

Por esto, están recaudando fondos a través de la página web ‘Ayuda a Marta’: “Los costes son muy elevados, por lo que decidimos lanzar una campaña, un llamamiento, para que nos echen una mano y así poder llegar a donde nosotros no podemos”, finalizó.

