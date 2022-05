La popularidad de OnlyFans sigue en aumento, pues cada vez existen más perfiles de usuarios de todo el mundo. Y, gracias a que los creadores de contenido pueden elegir su cuota de suscripción y reciben una paga a través de las visitas a su cuenta, se ha convertido en un estilo de vida. Tal es el caso de Faith Lianne, una joven de 19 años que decidió hacer de esta plataforma su principal línea de trabajo, a pesar de que sus papás no están de acuerdo.

Y es que Only Fans es un portal que se ha hecho muy popular por no tener censura. En la plataforma los creadores de contenido obtienen ingresos a partir de los usuarios que pagan por ver fotos y videos exclusivos. Si bien se puede encontrar contenido de diversas categorías, la mayor parte es para adultos.



-Lea también: Esta es la historia de amor de Madonna con Medellín.



En el caso del perfil de Faith Lianne, para ver su contenido por un mes se deben pagar 10 dólares (alrededor de 40.000 pesos colombianos); por 3 meses el precio es de 16.50 dólares (65.000 pesos colombianos), y por 6 meses es de 33 dólares (130.000 pesos aproximadamente).

Faith Lianne es una joven de 19 años a la que le cambió la vida desde hace un año. La razón es que sus padres la corrieron de su casa porque, dijeron, lleva un estilo de vida fuera del mundo estudiantil universitario y trabaja como creadora de contenidos en la plataforma OnlyFans.



A través de una entrevista dada a una agencia de medios británica, la creadora de contenido declaró que en marzo del año pasado decidió dejar la universidad para dedicarse completamente a trabajar en la publicación de fotos y videos exclusivos en su perfil.



“En estos días, ser un graduado parece tan sombrío, sin garantías de que obtendrás un trabajo exitoso”, declaró la joven.



-Lea también: La conmovedora canción que Mr. Black le compuso a su hijo muerto.

Sin embargo, dicha decisión no fue del agrado de sus padres, y aunque Faith estaba consciente de no venir de una familia con dinero y no querer comenzar su vida adulta con deudas por préstamos estudiantiles, dichos argumentos no fueron aceptables para sus papás. “Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes”, dijo Lianne en su entrevista. “Me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo”.



Tras ser echada de su casa Faith Lianne acudió con su hermano mayor quien le dio un nuevo hogar, además de brindarle su apoyo en el nuevo proyecto que estaba por emprender.

Su popularidad fue en aumento, no solo en su perfil de Only Fans, sino en el resto de sus redes sociales, pues actualmente la joven de 19 años cuenta con más de 4.9 millones de seguidores en Instagram, entre los cuales resaltan los raperos Snoop Dogg y Tyga.



Gracias a su gran alcance y éxito en sus plataformas, Faith Lianne comenzó a tener una gran cantidad de ingresos, de tal manera que no solo tuvo la oportunidad de comprarse accesorios y ropa de marcas reconocidas mundialmente, sino que adquirió su propia casa.



-Lea también: Ella es Susana Gómez, la novia de Maluma.

“Compré una casa nueva por 800 mil dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton”, reveló Faith en su entrevista. “También gasto alrededor de mil dólares cada 15 días en ropa nueva para fotos de Instagram u OnlyFans. Nunca uso lo mismo 2 veces”.



Tal ha sido su éxito monetario que ahora incluso son los padres los que han decidido mudarse a la casa de la joven y hasta los apoya económicamente.



EL UNIVERSAL - GDA

​México