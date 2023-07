En los últimos días, se ha dado a conocer un caso que ha causado indignación en Facebook, pues la madre de una menor exhibió su expareja y aseguró que él robó a su hija y la bloqueó de las redes sociales para no tener que lidiar con la situación. Según la declaración de la mujer, el padre de la menor robó el dinero que su hija había ganado en una beca.

Esta situación se dio a conocer el pasado 18 de junio, el Día del Padre, a través de la cuenta de Facebook de la señora Irma Cáceres Acevedo, quien denunció al padre de su hija por aprovecharse de la situación y no darle el apoyo económico que se ganó con tanto esfuerzo.



En su publicación, la mujer explica que en la empresa que trabaja su ex pareja hay un programa que le da una beca a los hijos de sus empleados por buen promedio. En ese sentido, durante el año escolar del 2021 a 2022, su hija se esforzó por tener las mejores calificaciones y logró ganarse el beneficio económico.



La madre de la menor explicó que en el mes de noviembre a la pequeña se le otorgó su beca por aproximadamente 7.500 pesos mexicanos, es decir, 1'800.000 de pesos colombianos. Sin embargo, esta se le depositaba al padre, ya que era el empleado de la empresa.

"Él mismo presionaba a su hija para que tenga este promedio y obtenga este beneficio para que al final se lo ROBE", escribió la madre. Asimismo, aseguró que él nunca le pasó el dinero a su hija, lo que hizo que la relación con la menor se dañara.



"Robándole su esfuerzo, promesas, dedicación e ilusiones (que necesita para cumplirlos con sus zapatos de tap, quién la conoce sabe de su amor por la danza). Esto lo hago público por qué mi hija no merece tal traición", afirmó.



La mujer también adjuntó capturas de pantalla del chat que tenía su hija con su expareja. En los mensajes se puede ver que la menor le escribía con frecuencia y constantemente lo invitaba a participar de sus eventos culturales, pero nunca obtenía una respuesta hasta que él optó por bloquearla.

La menor constantemente le escribía a su padre y no obtenía respuesta. Foto: iStock

"Que le aproveche y que haya valido la pena el traicionar a su propia hija", concluyó la madre.



Esta situación se ha vuelto viral en las redes sociales y varios internautas han apoyado a la mujer asegurando que nadie merecer pasar por una situación así.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

