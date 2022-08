Un padre de familia sorprendió a sus hijos, a quienes no veía desde hace varios años, al disfrazarse de empleado de 'Crepes & Waffles'. Según contó la usuaria de Twitter que publicó el video, "el encuentro hizo llorar a los comensales".



Así fue el conmovedor momento.

En el restaurante de 'Crepes & Waffles' ubicado en el centro comercial Jardín Plaza, al sur de Cali, ocurrió un suceso conmovedor: un hombre, al parecer empleado de la empresa, se acercó a una mesa de clientes. Iba acompañando a otra de las colaboradoras.



Cuando el hombre llega a la mesa, los comensales se quedan mirándolo. Entonces, él se retira su tapabocas y uno de los niños se levanta a abrazarlo mientras que varias personas aplauden.



Según cuenta Nathalia Marín, quien publicó el video en Twitter, el hombre es un padre de familia que llevaba varios años sin ver a sus hijos debido a que se encontraba fuera del país.

Pasó en @CrepesWafflesCo de Jardín Plaza: un padre se disfrazó de colaborador para "atender" a sus hijos, quienes no había visto hace años porque estaba fuera del país.



El encuentro hizo llorar a los comensales. 🥹🥹❤️❤️ pic.twitter.com/QKoZDqJvga — Nathalia Marín Palomino 🇨🇴 (@xnaaatm) August 7, 2022

En los comentarios, varios usuarios resaltaron de forma positiva que la empresa permitiera organizar la sorpresa, debido a que en el restaurante trabajan únicamente mujeres.



"Como gesto es muy bonito del restaurante. Si a mí un hombre me atiende en C&W sospecho que algo pasa, allá no atienden hombres por política", escribió un internauta.



Un día después de su publicación, el video ya suma más de 140 mil reproducciones y cerca de 10 mil 'me gusta'.

