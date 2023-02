Una niña de no más de 15 años fue expuesta en redes sociales por su papá, quien la grabó en las calles vendiendo dulces con su uniforme escolar. “¿A cuánto valen los mazapanes?”, le preguntó y la enfocó con su celular, mientras lloraba confundida por el castigo.

“No quiere estudiar, póngase a vender, póngase a trabajar”, le recriminó. Su hija le pidió en varias ocasiones que parara de gritarla, pero él le insistió que debía vender los mazapanes, un alimento muy conocido en México.



El video grabado en el país azteca levantó una disputa entre los usuarios de la plataforma TikTok al considerar que no se trataba de una lección, sino de una humillación. Debido a la controversia, el padre de la joven eliminó el video de su cuenta; sin embargo, otras plataformas lo difundieron para denunciarlo.

El video fue compartido en redes.

¿Qué pasó con la niña?

El hombre identificado como Jesús Márquez subió un nuevo video, en el que se observa a la menor escribiendo en un cuaderno, haciendo sus tareas escolares.



“¿Cómo vas? ¿Te falta mucho?”, le preguntó. Ella le replicó con un “bien” y le aseguró que no quedaban demasiados pendientes. Luego, el sujeto mostró la caja de mazapanes. “Ahí están, si la vuelve a regar, lo va a volver a hacer. Parece que no, parece que agarró el rollo”, sentenció.



Los videos continúan generando rechazo. Algunos internautas le cuestionaron por qué no había hablado con la menor o buscado ayuda en lugar de exponerla así en la calle.

“¿Y usted cree que no se habló con ella muchas veces? ¿Usted cree que no le pagué psicóloga?”, contestó Márquez. Además, dijo que, si alguna de sus otras hijas tampoco quería estudiar, buscaría castigos similares.



“El dinero se acaba, la educación perdura”, expresó.

Regaño similar



El caso recuerda a otro padre que meses atrás también en México grabó a su hija mientras la regañaba fuertemente por no estudiar y querer involucrarse en el mundo de las redes como ‘influencer’.



“Se había escapado de la casa porque quería hacer ‘tiktoks’, aquí me la traje a la obra para que vea cómo es ganarse el dinero. El dinero cuesta sudor”, compartió el usuario @susyjimenez.

- ¿Qué piensas tú de la escuela, mija? -le insistió.



- Que no sirve para nada -replicó ella.



- Sigues con la misma mentalidad.



- Podré ganar mucho más siendo ‘influencer’ que estar estudiando y teniendo una profesión -aseguró la joven.

El papá grabó toda la conversación para compartirla, justamente en TikTok, como una enseñanza para las futuras generaciones. Además, llevó a su hija hasta una construcción para mostrarle cómo sería su labor si fuese albañil.



“¿Sabes lo que les espera a las personas que tienen esa mentalidad? Les espera hacer mezcla (para construcción). Es un trabajo muy honrado, pero duro y no cualquiera puede hacerlo”, sostuvo.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de El Universal / México (GDA)

