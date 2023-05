En el mundo del internet se suelen encontrar historias muy llamativas que demuestran que cualquier persona que tenga una meta o un sueño, lo pueden llegar a lograr.



Y es que para nadie es un secreto que por medio de varias plataformas se puede llegar a ganar dinero y subsistir gracias a este. El crear contenido se ha vuelto uno de los trabajos más comunes, pues cualquier persona que se encuentre activo en la era digital puede ganar un reconocimiento por su labor como influenciador, sin importar su edad o alguna condición.

YouTube y Twitch son las dos plataformas en las que mejor se pueden desempeñar los nuevos creadores de contenido. Foto: iStock

Por esta razón, se dio a conocer la historia de un pequeño que comparte su contenido en YouTube, de una variedad de temas, ya sea hablar de su vida, jugar algún videojuego o realizar alguna entrevista.



Braulio Samuel Martínez Barragán es un niño nacido en México y actualmente tiene 8 años. Se sabe que el infante abrió su canal llamado ‘MrtailandesproOFICIAL’, en el que demuestra las capacidades que tiene para ser todo un profesional en esta profesión.



Hace unos días, el menor llegó a la sorprendente cifra de 1.400 suscriptores, algo que muy pocas personas pueden llegar a conseguir, debido a que crecer en las redes y crear una comunidad es bastante complejo.

En redes sociales, se hicieron vírales estas fotografías, donde un padre de familia le diseñó a su hijo una placa de YouTube por llegar a los 1,400 suscriptores, todo esto únicamente para seguir apoyando a su pequeño.



“Espero youtube no se ofenda no tengo los derechos, mi hijo… pic.twitter.com/C8LAldfdTf — Indie 505 (@Indie5051) May 24, 2023

Gracias a esto, su padre, orgulloso por el logro conseguido de su hijo, le diseñó una placa de YouTube, pues se sabe que es el fan número uno de Braulio.



“Espero que YouTube no se ofenda, no tengo los derechos, mi hijo quería una placa y se la hice de madera por superar los 1.400 suscriptores en su canal”, comentó el papá de Braulio a los medios mexicanos.



Para alegría del señor, la famosa plataforma estadounidense le contestó, no para tomar acciones legales contra él, sino que comentó que estaba dirigiéndose a suscribirse al canal de su hijo.

YouTube Kids es donde los niños menores de edad pueden crear contenido, como lo hace en este caso Samuel, el infante mexicano. Foto: YouTube

Además, la famosa aplicación de videos lo animó a seguir creando cualquier tipo de contenido, ya que le ven potencial para lograr la tan añorada placa de los 100.000 suscriptores.



Para sorpresa de los dos, la empresa que maneja este tipo de plataformas, Google, también los mencionó y se dirigió con unas palabras muy agradables para este par de mexicanos.



“¡Qué grande es Samuel y qué grande es su papá! No dejes de soñar y papá de Samuel, no dejes de apoyarlo. Su placa de 100K está cada vez más cerca”.

Google Al manifestar este mensaje, sabía lo que pasaría, porque en apenas un par de días, el niño ya cuenta con más de 139. 000 suscriptores.



Por ende el pequeño Samuel ya se encuentra esperando ‘su placa de 100k’ reconocimiento que reciben los nuevos talentos de YouTube y él es uno de ellos.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

