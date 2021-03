Video del papa Francisco en TikTok es un falso montaje

Circula de nuevo en internet, esta vez en TikTok, un videomontaje de 2015 en el que supuestamente se ve al papa Francisco quitar de un tirón el mantel de un altar y celebrar la hazaña durante una ceremonia religiosa.



El video, que cuenta con más de 11 millones de vistas y casi 3 millones de me gusta en la red social china, deja ver al pontífice acercarse a la mesa, tirar de la tela sin derribar los ornamentos y dejar sorprendidos a los sacerdotes y creyentes presentes.

Las imágenes están marcadas como grabadas en Washington para una nota informativa de la cadena CNN y rotuladas con los mensajes en inglés “El papa viene a Estados Unidos” y “Francisco llega a la reunión con los obispos”.



Este supuesto truco atribuido al líder de la Iglesia católica ha generado ya, también, unos 23.000 comentarios en esa plataforma de vídeos cortos, donde los usuarios se dividen entre la perplejidad y el humor.



“El papa: así lo hacía Jesús” o “el papa: ta daaa” son dos de las opiniones destacadas con tono de broma, mientras que otras se cuestionan su origen: “¿esto está chequeado? ¿Es real?”, escribió otra persona generando una discusión en la que usuarios apuntan que sí lo es y que “con práctica se puede lograr”.



Lo cierto es que el video se trata de un montaje realizado en 2015 por el programa de televisión de la presentadora y cómica Ellen DeGeneres, en el que se usaron imágenes reales del pontífice en la visita que realizó ese año a Estados Unidos.



Una búsqueda inversa de un fotograma clave del material conduce hasta el vídeo original que publicó la humorista en su canal oficial de YouTube el 30 de septiembre de 2015 bajo el nombre de “La asombrosa hazaña del papa”.



En ese fragmento de su programa, de 50 segundos de duración y que tiene más de un millón de visualizaciones, se escucha a DeGeneres bromear sobre el impacto que tuvo en su momento la llegada del pontífice y dar paso con sarcasmo al videomontaje.



“Así que todo el mundo todavía está hablando de la visita del papa. (...) Pero no sé por qué más personas no están hablando de esto. Estoy realmente impresionada con lo que hizo. Él fue a la Catedral en Washington... ¿Han visto lo que hizo?”, dice la conductora.



Este video fabricado ya se había hecho viral el año de su publicación, cuando, al igual que su nueva versión en TikTok, usuarios de internet eliminaron la introducción hecha por DeGeneres y causaron confusión sobre la veracidad de las imágenes.



Como apuntaron en su momento medios verificadores como Snopes, el 2 de octubre de 2015 un usuario colgó otro vídeo a YouTube en el que se compara el material viral con la grabación original de la ceremonia religiosa.



En las imágenes reales se ve al papa dejar una ofrenda floral sobre un altar en la Catedral de St. Matthew en Washington durante una reunión con los obispos estadounidenses.



Francisco pone sus manos durante un momento en la mesa para elevar una plegaria y, en contravía del vídeo viral, se aleja del sitio para continuar con su agenda.



El papa Francisco se despidió el 27 de septiembre de 2015 de Estados Unidos, tras una histórica visita de seis días luego de llegar proveniente de Cuba.



Durante su periplo por el país norteamericano, que fue también el primero a ese país en su vida, Jorge Mario Bergoglio cumplió con una apretada agenda que le llevó a Washington, Nueva York y Filadelfia.



En Washington, el papa se reunió con el entonces presidente de ese país, Barack Obama, ante quien se presentó en la Casa Blanca como un "hijo de familia de inmigrantes".



Allí también hizo historia al convertirse en el primer pontífice en dar un discurso ante el pleno del Congreso de EE.UU., donde pidió "no dar nunca la espalda a los vecinos", en alusión a los millones de inmigrantes cuyos derechos -según afirmó- "no siempre fueron respetados".



En la capital estadounidense, el papa cumplió con otros encuentros, entre ellos la reunión y ceremonia religiosa con los obispos que se ve en el vídeo ahora viral.



La siguiente parada del pontífice fue en Nueva York, donde pidió en una histórica alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas reemplazar la "indiferencia global" por una "solidaridad global".



Ya en Filadelfia, el pontífice argentino dirigió una misa en la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde dijo que los laicos tienen en sus manos el futuro de la Iglesia y destacó especialmente en ese contexto el papel de las mujeres. Francisco participó allí, además, en el VIII Encuentro Mundial de las Familias.



EFE