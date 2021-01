Papa Francisco insiste en que nulidad del matrimonio debe ser gratis

Los Oficiales del Tribunal de la Rota Romana, el tribunal más importante de la iglesia católica, visitaron al papa Francisco para el inicio del Año Judicial. Durante el evento, el sumo pontífice hizo un discurso en el que tocó varios temas que han dado mucho qué hablar.



(Le recomendamos: Papa establece que mujeres puedan ser acólitas y dar la comunión).

De acuerdo con 'Vatican News', el medio oficial de la Santa Sede, el Sumo Pontífice se enfocó en el tema del matrimonio y el proceso que lleva a la nulidad de este. Entre otras cosas, Francisco resaltó la importancia de los niños nacidos a partir de esa unión, pues "los esposos con los hijos donados por Dios son esa nueva realidad que llamamos familia".



Resaltó que en estos procesos de nulidad se deben tener en cuenta a todos los actores de la unión matrimonial, por lo cual "es necesario considerar qué pasará con los hijos y la parte que no acepte la declaración de nulidad".



Y no dudó en recalcar que la familia es una parte fundamental en todas las comunidades: "es la base de la sociedad y sigue siendo la estructura más adecuada para asegurar a las personas el bien integral necesario para su desarrollo permanente".



(Siga leyendo: El Papa Francisco fue vacunado contra el covid-19).



Invitó a las autoridades jurídicas de la iglesia católica a tener humanidad a la hora de enfrentarse a estas situaciones. "A menudo se piensa en la declaración de nulidad matrimonial como un acto frío de mera decisión jurídica. Pero no es ni puede ser así", aclaró.



"Los juicios del juez eclesiástico no pueden prescindir de la memoria, hecha de luces y sombras, que han marcado una vida, no sólo de los dos cónyuges sino también de los hijos", agregó el Sumo Pontífice.



Además, reiteró que debe velarse por el bienestar de los hijos., lo que “tiene que ver con la preocupación por los niños, como víctimas inocentes de tantas situaciones de ruptura, divorcio o nuevas uniones civiles".

Gratuidad para los procesos que buscan anular los matrimonios

Aunque en ningún sentido el papa incentiva este proceso de nulidad, sí les pidió a los miembros del Tribunal de la Rota Romana y a otros integrantes de tribunales eclesiásticos que facilitarán estos procesos para los feligreses que quisieran llevarlos a cabo.



Entre otros pedidos, solicitó que, en lo posible, se hiciera de manera gratuita, ágil y accesible.



(Además: El Vaticano comenzó a vacunar a habitantes de calle contra el covid).



E instó a los obispos a seguir de cerca estos procesos de la comunidad y acompañarle en un "camino eclesiológico y pastoral necesario, orientado a no permitir que se haga sólo la intervención de las autoridades civiles a los fieles que sufren juicios no aceptados y sufridos”.

Tendencias EL TIEMPO